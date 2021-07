Qué hacer si recibiste un billete roto o falsificado

El recibir un billete falso genera una baja en los bolsillos de los ciudadanos (Foto: EFE/ José Méndez)

Recibir un billete falso genera una gran molestia pues representa una pérdida para el bolsillo de los ciudadanos ya que si no se actúa a tiempo es posible que no se recupere el dinero.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) sólo las instituciones bancarias pueden retener un billete falso.

Dicha institución menciona que es muy importante que no se reintegre a la circulación, ya que constituye un delito que se castiga con una multa de 300 días de salario mínimo y hasta 12 años de prisión.

La circulación de un billete falso puede ser castigado con hasta 12 años de cárcel (Foto: Pixabay)

La CONDUSEF recomienda verificar la autenticidad de los billetes al momento de recibirlo, ya que contienen elementos de seguridad como el relieve, marca de agua, hilo microimpreso, hilo de seguridad, ventana transparente y el elemento que cambia de color.

Según la página oficial de Banxico, debes acudir al banco de tu elección y comentar que quieres validar si tu billete es auténtico o falso. En caso de no ser verdadero, en 20 días hábiles bancarios la institución deberá entregar la pieza al Banco de México, el cual deberá responder en 10 días hábiles bancarios si se trata de moneda nacional o 20 si se trata de moneda extranjera.

Después de ello se entregará un Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos o Alterados, también se le conoce como Anexo 6A, el cual deberá estar firmado por el cajero que lo recibió. Dicho recibo también contará con un número del Sistema de Autenticación de Moneda o Número de Recibo SAM, mismo que proporciona Banxico, el cual tiene como función el rastreo de su pieza o billete.

La CONDUSEF recomienda revisar los billetes al momento de ser recibidos (Foto: Cesar Rodriguez/Bloomberg)

En caso de que el billete presuntamente falso sea entregado por un cajero automático, se debe acudir a la sucursal de la misma institución antes de cinco días hábiles posteriores y presentes una reclamación, ya que el dinero puede ser reintegrado.

Si la información proporcionada y el resultado de la verificación que se realice permiten presumir que la pieza fue entregada en un cajero automático de la institución, se entregará el importe de el billete presentado, siempre que éstas provengan de un máximo de dos diferentes operaciones; pero si se considera que no procede, deberá informará por escrito de las razones.

En caso de recibir un billete roto se recomienda unir la parte faltante con el resto con cinta transparente (Foto: EFE)

Por otro lado, en caso de recibir un billete roto o en mal estado, el Banco de México recomienda acudir a cualquier banco o a un Centro de Canje para que lo evalúen y en caso de proceder, recibir a cambio otro billete que esté en buenas condiciones.

En caso de no tener el tiempo suficiente para acudir a alguna de las dependencias correspondientes, se recomienda que se repare con cinta adherible transparente. Ya que si se repara con cinta no transparente , se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar.

Los billetes pierden su valor cuando estos contienen palabras, frases o dibujos que tengan como finalidad divulgar mensajes de índole político, religioso o comercial. Así como también si la parte faltante sea mayor al tamaño de una moneda de 10 pesos.

