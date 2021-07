“Fidel Herrera tenemos para rato”: la esposa del político reaccionó a versiones sobre su salud

Fidel Herrera fue reportado como "grave" a través de redes sociales (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO)

Esta tarde trascendió a través de redes sociales la noticia de que Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador de Veracruz, se encontraba hospitalizado y de acuerdo a algunas cuentas de Twitter, “familiares” confirmaron que se encontraba en mal estado. No obstante, la esposa del ex mandatario, Rosa Borunda desmintió las versiones.

A través de su cuenta de la red social, la ex primera dama veracruzana dijo que aún había “Fidel Herrera para rato”. Sin embargo, no ahondó sobre la salud del ex mandatario, ni entró en más detalles.

“El día de hoy para no perder la costumbre mataron a Fidel Herrera. ¡Les agradezco sus intenciones! ¡Fidel Herrera tenemos para rato!”, expresó Borunda.

La esposa e hijo del priista negaron las versiones (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte el hijo de la pareja, Javier Herrera Borunda, simplemente se limitó a dar Retweet a la publicación de su madre.

Pronto, la publicación de la esposa del priista se llenó de buenos deseos tanto para la pareja, como para el ex mandatario.

Lo acusaron de colusión con el narcotráfico

A más de ocho años del homicidio de la periodista Regina Martínez el caso sigue sin resolverse. La justicia no ha llegado a la colaboradora del semanario Proceso que fue ultimada en el baño de su casa ubicada en Xalapa, el 28 de abril del 2012; sin embargo, una investigación de The Cartel Project a finales del 2020 trajo nuevos elementos para considerar en este caso.

El sitio expuso las presuntas redes establecidas entre los últimos dos gobernadores abanderados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz: Fidel Herrera y Javier Duarte con el cártel Los Zetas, cuya conexión estaba siendo investigada por Martínez.

Regina Martinez se encontraba investigando al ex mandatario (Foto: REUTERS/Stringer)

De acuerdo con lo publicado por la investigación, la autoridad local cometió errores en el caso legal que pretendía brindar justicia al homicidio de la periodista, hubo una campaña de desprestigio y noticias falsas en redes sociales orquestada por el gobierno local. Además Herrera Beltrán tenía establecido un sistema para malversar dinero público para beneficio personal y elementos de seguridad del extranjero tenían una línea de investigación en contra del priista por su presunta responsabilidad en actos de colusión con organizaciones criminales.

Inmediato al homicidio, Amadeo Flores Espinosa, procurador de justicia de Veracruz, asumió el cargo y dijo que se investigaría a fondo. Semanas después, en conferencia de prensa dijo tener al responsable y la causa del asesinato “Hemos logrado esclarecer el homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez (…) el móvil fue un robo”, dijo. El presunto culpable era Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”.

“Según el procurador, El Silva confesó que fue a casa de Regina Martínez con un amigo, llamado José Adrián Hernández Domínguez –apodado El Jarocho–, quien de acuerdo con las autoridades habría tenido una relación amorosa con la periodista. Los hombres habrían exigido a Regina que les revelara donde escondía sus cosas de valor, y de ahí habría estallado una disputa. El Jarocho la habría golpeado sin parar hasta matarla, y posteriormente habría huido y desaparecido para siempre”, se puede leer en el reportaje llamado “Regina Martínez: tras los pasos de una verdad enterrada”.

No obstante, el trabajo periodístico de Regina Martínez también podría haber sido un móvil del homicidio, pues sus investigaciones incidían sobre la vida de los poderosos del estado costero. Semanas antes de ser asesinada, la periodista publicó un artículo en el que señalaba a dos miembros de la política local en colusión con Los Zetas: Reynaldo Escobar y Alejandro Montano, ambos ex secretarios priistas.

