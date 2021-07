“Estamos ante la ausencia de un auténtico presidente”: Fernández de Cevallos llamó a la población para enfrentar la 4T de AMLO

Diego Fernández de Cevallos señaló que López Obrador se sabe incompetente para afrontar ciertos malestares del país (Fotoarte: Steve Allen)

Pareciera que en México, durante la era de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), ya no habría polémica con las sucesiones presidenciales, pero durante los últimos días, algunos funcionarios públicos han confirmado su “destape” hacia las elecciones presidenciales de 2024.

Este hecho ha generado bastante polémica entre las figuras de la oposición, pues creen que hablar de ese tema ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a desviar la atención de los puntos importantes que aquejan al país

Diego Fernández de Cevallos, uno de sus principales detractores, es fiel creyente de esto, por lo que en una entrevista concedida al periodista José Cárdenas aseguró que AMLO no es un verdadero presidente y se sabe “incompetente” para afrontar la realidad de México.

“López Obrador no quiere, ni puede enfrentar la realidad. Se sabe absolutamente incompetente para enfrentar la violencia, la caída de la economía, el fracaso educativo, el desprestigio internacional, la pobreza creciente y todas las demás calamidades que van creciendo día a día, por eso nos quiere distraer con corcholatas así como lo hizo con la rifa del avión, la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’ y con mil estupideces más”, detalló el abogado.

Con el tema de las "corcholata", AMLO estaría desviando la atención de temas primordiales en México (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Por ello, el ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) en 1994 urgió a los ciudadanos para enfrentar los desafíos nacionales y fortalecer las instituciones en aras de no apoyar al mandatario y su proyecto de nación.

“Ante la ausencia de un auténtico presidente (...) no debemos perder el tiempo queriendo tomar en serio y respetar a un presidente que no existe. Los ciudadanos debemos responderle a México y que López Obrador siga jugando con ‘corcholatas’ mientras regresa a su rancho cuyo nombre no hay que recordar”, sentenció.

El tema de las famosas “corcholatas” surgió el pasado 13 de julio, cuando López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina aclaró que no le incomoda que algunos integrantes de su gabinete expresen su intención por contender a la presidencia en 20214

“Soy como el destapador, sólo que mi corcholata favorita va a ser la que el pueblo quiera”, dijo.

Sin embargo, para el “Jefe Diego” esta expresión sólo sirvió para evitar otros temas de importancia y para colocarse como la figura máxima ante los mexicanos, pues “López Obrador encarna al pueblo, piensa por el pueblo y decide por el pueblo, según su mente”.

Asimismo, señaló que los “aspiracionistas” de Morena son simples “corcholatas” que “siempre están pegadas a las botellas y terminan en el piso”.

Fernández de Cevallos aseguró que la oposición dio duros golpes a la 4T en las pasadas elecciones (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El político fue cuestionado sobre la inoperancia de la oposición, la cual intenta hacerle frente a Morena y su 4T en los congresos locales y nacional para debilitar su poder y ganar el terreno que perdió luego de las elecciones de 2018.

“No creo que la oposición esté cediendo espacios. Hay que recordar los resultados del proceso electoral que llevó a la presidencia legal y legítimamente a López Obrador, pero fue de tal manera el golpe político para la oposición que la dejó desarticulada desordenada y buscando cómo recuperarse”, dijo.

Finalmente, destacó que la pasada jornada electoral fue un golpe para AMLO, pues partidos como PRI, PAN y PRD no sólo obtuvieron victorias importantes en estados y municipios, sino que le dieron “donde más le duele” al presidente: en la Ciudad de México y las cámaras legislativas.

“La oposición existe, pero también tiene que hacer una reflexión de fondo y un compromiso serio y en conciencia mirando sólo a México para estar a la altura de sus responsabilidades. No es cierto que la oposición no exista o que traiga una debilidad que no le vaya a permitir la locura de estos sinvergüenzas”, puntualizó Fernández de Cevallos.

