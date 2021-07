Avanzan contagios de la variante Delta de COVID-19 en el país: Tamaulipas registró cinco casos

Paramédicos ingresan a un paciente con síntomas de Covid-19 Foto: EFE/Luis Torres/Archivo

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa confirmó la circulación de la variante Delta de COVID-19 luego de que 5 pacientes de diferentes municipios del Estado resultaran positivos a la cepa, por lo que reiteró el llamado a reforzar las medidas preventivas.

Se trata de un hombre de 55 años, una mujer de 63 años, una mujer de 42 años, un hombre de 79 años, y otra mujer de 63 años de edad en los municipios de Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico.

Tras la notificación, el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud, activó los protocolos de bioseguridad sanitaria para identificar a las personas con las que hayan tenido contacto y pudieran ser casos sospechosos.

De la misma forma intensificó la vigilancia epidemiológica en los municipios de mayor concentración poblacional para atender posibles brotes y prevenir un incremento de casos, hospitalizaciones y complicaciones graves.

Paramédicos ingresan a una persona enferma de covid-19 Foto: (EFE/Luis Torres/Archivo)

Molina Gamboa precisó que actualmente se encuentra en análisis los 5 casos confirmados y en cuanto se cuente con mayor información se hará del conocimiento público a través de los medios y plataformas oficiales.

En tanto pidió a la población no bajar la guardia y evitar salidas innecesarias aun si ya se han vacunado, lavarse las manos de forma correcta y frecuente, no saludar de beso, mano o abrazo, usar cubrebocas en cualquier espacio público, mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones y no exponer a los más vulnerables a un contagio.

“Lo fundamental es proteger la salud de la población” subrayó la funcionaria estatal luego de señalar que se tomarán las medidas sanitarias correspondientes, incluyendo las referentes al regreso a clases presenciales.

Y es que según el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la variante delta circula ya en 20 estados del país, con un acelerado proceso de transmisión en Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Sinaloa.

La vacunación avanza en todos los estados del país Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La variante Delta, identificada por primera vez en la India, es aún más contagiosa y transmisible que otras variantes y actualmente se ha confirmado su presencia en diferentes entidades del país y ahora en Tamaulipas.

Este viernes las últimas cifras mostraron que había 62,757 positivos por COVID-19, 259 casos en investigación, 55,070 personas recuperadas y 5,498 defunciones.

Para agosto 90% de los infectados en México serían de la variante Delta

Las autoridades sanitarias han reconocido que el país lleva cuatro semanas de una tercera ola de repuntes de coronavirus, en un momento de alta peligrosidad debido a las vacaciones de verano y la replicación exponencial de la particularmente virulenta cepa Delta, que infecta hasta siete u ocho personas mientras que la original contagia entre dos y tres.

En el país ya hay 20 estados que han registrado casos de esta cepa que mutó en la India y que en México crece a una velocidad peligrosa. Como muestra, tan sólo en la Ciudad de México (CDMX) en mayo esta cepa representaba el 3.8% de los casos; pero a principios de julio ya dominó en el 60% de los casos activos.

Un trabajador del sector Salud practica la prueba rápida de la Covid-19 (México). EFE/ José Pazos/Archivo

El doctor Gustavo Olaiz Fernández Coordinador General del Centro de Investigaciones, en Políticas, Poblaciones y Salud (CIPPS) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a Infobae que estima que para agosto ya sea la predominante en México, incluso hasta en un 90% de los casos activos, como ya ocurre en varios países de Europa.

“En agosto podría ser la dominante en México, hasta en un 90%. Sí debemos estar alertas ya que es mucho más contagiante que la Alfa, que originariamente fue la primera variante que se encontró en Reino Unido, bastante más, hasta un 70% más”, estimó.

El médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y Maestro en Salud Pública por San Diego State University, detalla que las vacunas protegen la enfermedad grave y la hospitalización pero no siempre ocurre esto ya que los virus tienen formas de brincar la inmunidad.

Sin embargo no considera que pueda llegar a amenazar al sistema hospitalario como ocurrió en la segunda ola a finales del 2020.

“No se ve tan probable llegar a lo que vivimos en diciembre y enero pero sí hay que tener mucho cuidado porque puede haber incrementos importantes”, resaltó.

