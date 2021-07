Cuándo promover o despedir a un empleado, según Rodrigo Herrera

Foto: Twitter / @salchipulpitap

Rodrigo Herrera Aspra es uno de los empresarios más carismáticos de México. Tras su aparición en Shark Tank, programa producido por el canal Sony, se volvió famoso y mostró que es un empresario exitoso. Aspra, por medio de sus redes sociales, sube videos en los que da tips a personas que tienen negocios, para diversas ocasiones.

Recientemente, Herrera Aspra explicó en uno de esos videos a empresarios que tienen personal a su cargo, cuando es que debe despedirse a algún miembro del equipo. En el video, explica que lo más importante dentro de una organización, ya sea que esté empezando el negocio, o que sea una gran empresa que vende miles de millones de dólares, es el equipo, y los colaboradores que integran ese equipo.

Herrera explica que hay cuatro tipos de colaboradores. Explica, también, cuando es momento de promoverlos.

“El primer estereotipo de colaborador es el que tiene tus mismos principios y valores, está alineado a la misión y propósito de tu empresa, pero no está dando los resultados esperados; a ese tipo de colaboradores, sin duda, le debes dar una segunda oportunidad, capacitarlo y motivarlo para que pueda dar los resultados”, explica en su video el “tiburón”.

El segundo tipo de colaborador que describe el empresario, es el que tiene tus mismos principios y valores, además está alineado con el propósito de la empresa, y además está dando buenos resultados. “A él lo tienes que promover y lo tienes que cuidar, para que se quede siempre”, explica.

A sus 52 años, el empresario presume una figura bien trabajada. Foto: Tomada de Instagram

El tercero, según Herrera, es el que no tiene tus principios y valores, tampoco está alineado con los objetivos de la empresa y, además de esto, no da buenos resultados, “a él sácalo de inmediato de tu empresa, no lo vas a extrañar para nada y le haces más daño dejándolo”, menciona.

El cuarto y último tipo de colaborador que hay en una empresa, explica el empresario, es según él el más peligroso. “Es aquel que no tiene tus mismos principios y valores, que no está comprometido con el equipo ni con el propósito de tu empresa, pero da muy buenos resultados. A este tipo de colaborador es muy difícil dejarlo ir, pero es el que te va a meter sin duda en problemas, el que te va a traicionar, y es el primero que debes de sacar, a pesar del dolor de perder los resultados que consigue, porque él no lo hace por ti o la empresa, lo hace únicamente por él mismo”, menciona.

Su recomendación con este tipo de colaborador, es sacarlo de inmediato de la compañía.

Herrera Aspra explica que cuando tienes un equipo que comparte los mismo principios y que son fieles al propósito común, hay poca fricción, y por lo tanto, pocos conflictos internos. Recomienda crear un equipo leal y que se capacite para dar resultados, y que perdure en el tiempo.

Foto: Instagram / @fanpagerodrigoh

Quién es Rodrigo Herrera

El millonario nació en la Ciudad de México, en 1968. De niño le encantaban los videojuegos, pero como en aquel tiempo solamente existían algunos lugares a los que asistía a jugar “mesapong”, iba a gastarse lo que sus padres le daban de “domingo”. Era tan apasionado al juego, que en pocas horas se esfumaba su dinero. De ahí nació su necesidad de generar dinero, y mencionó alguna vez, que fue la era digital lo que detonó su gusto y motivación por los negocios, pues desde muy pequeño, a los 11 años, comenzó con estos.

Su padre fue un hombre que peleó por salir adelante, pues de niño se dedicó a lavar coches en el Barrio Bravo de Tepito, y con mucho esfuerzo logró estudiar para ser un Ingeniero Civil Hidráulico. Un día que volvió de Las Vegas, su padre le dijo que había apostado y perdido mucho dinero, por lo que dijo, no le volvería a pasar, así que decidió invertir en el campo mexicano, pues estaba muy abandonado y requería de mucho ingenio. Comenzó con algunos invernaderos de hidroponía, sembrando jitomates.

Una ocasión, Rodrigo le pidió a su padre que le diera dos cajas de jitomate para venderlas, y tener dinero para los videojuegos, a lo que él le contestó que le daría crédito, pero posteriormente le tendría que pagar. Desde ese momento, comenzó a desarrollar el instinto por vender.

Posteriormente, a los 17, comenzó a trabajar mientras estudiaba. Vio una ferretería en la calle de López, en el centro de la Ciudad de México, que estaba quebrada por ventas bajas. Pensó que el flujo de gente sobre la calle era bastante alta, y pensó que si pudo vender, a los 11 años, jitomates en una calle con una afluencia mucho menor, esto sería más fácil. Ahí comenzó con su primer negocio formal. Sus horarios eran de 7 de la mañana a 2 de la tarde, estar en la escuela, para posteriormente ir a atender la ferretería, en la que se quedaba hasta las 10 de la noche, entre semana. Los sábados iba a atender la ferretería de 10 de la mañana a 8 de la noche.

Herrera es fundador de la empresa farmacéutica Genomma Lab. Foto: Instagram

A los 18 años consiguió poner una segunda ferretería. A los 20 su padre le pidió trabajar en un negocio que tenía, en el que se fabricaban muebles para baños, para iniciar una etapa de expansión. Estudió Administración en la Universidad Anáhuac.

Tras la crisis de 1994, los negocios de su padre vivieron una etapa muy dura. A los 23 años, tras ver un infomercial, se le hizo algo muy novedoso la venta por televisión. Así que tuvo la idea de vender productos cosméticos y medicamentos, pues, pensó, tenían una gran demanda, así que contactó a un grupo de médicos, y nació su primer producto para la piel. Así fue como nació Genomma Lab, la empresa farmacéutica que fundó y que hasta ahora tiene mucho éxito.

