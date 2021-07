Denuncian ante la FGR a Javier Corral por presunta malversación de más de 8,000 millones de pesos

(Foto: Reuters)

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de malversación de más de 8 mil millones de pesos.

La acusasión la interpuso el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, luego que se le negara la petición en la Fiscalía Anticorrupción del Estado, esto a pesar que las irregularidades fue detectada por la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Gema Guadalupe Chávez Durán, Fiscal Anticorrupción, señaló que la razón del rechazo fue porque, al tratarse de recursos etiquetados y algunos destinados a diversos programas federales (es decir, al ser un tema que sobrepasa el ámbito local), las indagatorias correspondientes les compete a la FGR.

(Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

En su declaratoria, el priista acusa a Corral de no haber declarado ante la ASF más de 100 observaciones o irregularidades por la cantidad que se le imputa, declaración que la misma Auditoría respalda en su informe en el que también se incluyen a otros servidores públicos.

“El hecho de que el gobernador del estado oculte las observaciones y no las justifique, no implica que no existan las irregularidades”, aseveró el político.

Por ello, el funcionario aclaró que, además de la denuncias, el Congreso local también debe solicitar un informe al gobernador sobre estas observaciones que el órgano auditor realizó entre el 2017 y 2019.

Asimismo, el reporte estipula que en el 2018 el gobierno de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de participaciones federales a entidades federativas en las materias de: control interno, registro e información financiera de las operaciones, ejercicio y destino de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En tanto, para 2019 se detectaron observaciones por un valor superior a los 83 millones de pesos para pago de personal que no acreditado en el ejercicio de la educación básica y normal, durante la licencia sin goce de sueldo, posteriores a bajas, con cargos de elección popular o de identificados como decesos.

Cabe resaltar que este punto fue lo que promovió ante la Secretaría de la Función Pública estatal la aplicación de sanciones a servidores públicos que incumplieron disposiciones su actuación.

Algunas de éstas, y que de igual manera se incluyeron en el reporte, fueron la compra de equipo médico para el hospital médico que no fue utilizado; recursos no aclarados correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, o la transferencia de más de 34 millones de pesos a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua por parte de la Secretaría de Educación y Deporte.

Aunado a ello, también se estima que el probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por pagar ocho proyectos de obras con recursos del programa “Proyectos de Desarrollo Regional” - sin documentación justificativa - ascienden a 18 millones 918 mil 918 pesos.

