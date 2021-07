Jubilados intensifican protestas frente al IMSS en Paseo de la Reforma

Desde el pasado martes comenzó el bloqueo en la importante avenida de Paseo de la Reforma.

Este martes se cumplió una semana del bloqueo en la avenida Paseo de la Reforma, por parte de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigen recuperar la subcuenta de cesantía y vejes.

Los jubilados se postraron en todas las entradas de las oficinas principales del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual impide que los trabajadores de dichas oficinas ingresen a laborar. La circulación también se encuentra cerrada en ambos sentidos, incluyendo carriles centrales y laterales.

Fue desde el pasado martes 6 de julio que un contingente de jubilados del IMSS decidió realizar un bloqueo en la avenida Paseo de la Reforma, a la altura la glorieta de la Diana Cazadora.

Dicho contingente se ha manifestado en diferentes estados de la República Mexicana, con la finalidad de exigir la solución del pago de cesantía y vejez. Esto, porque la mayoría de ellos ya cumplieron con el tiempo de 28 años para realizar el trámite de jubilación y no se les ha entregado dicho monto, habiendo adeudos que ascienden hasta los 800,000 pesos a los trabajadores.

Personal médico, jubilado y pensionado del IMSS protestaron el pasado martes en el centro de la Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

También exigen una mesa de trabajo con funcionarios del IMSS y del gobierno federal para poder retirar el bloqueo en la CDMX y recibir su acumulado total.

En el contingente se estima que haya alrededor de 200 manifestantes. Luego de una marcha, el martes pasado, los afectados colocaron casas de campaña y carpas para exigir al Gobierno Federal la entrega del Fondo de cesantía y vejez, para más de 90,000 trabajadores a lo largo de la República. El jueves se tuvo una reunión entre autoridades del Gobierno Federal y de Gobernación, sin embargo, no se llegó a un acuerdo, por lo que continuó el bloqueo.

Para los automovilistas que ocupan la importante avenida para movilizarse, pueden utilizar, como alternativa, la Avenida Chapultepec y el Circuito Interior.

Otro transporte que se vio afectado fue la línea 7 del metrobús.

El pasado martes, que comenzó el bloqueo, hicieron una protesta frente al Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con quien pedían hablar, sin embargo, ante la negativa de las autoridades, decidieron movilizarse a Paseo de la Reforma, en donde se encuentran hasta hoy.

Antes de bloquear Paseo de la Reforma, los jubilados realizaron protestas frente a Palacio Nacional. REUTERS/Edgard Garrido

El bloqueo en la importante avenida ha generado tránsito pesado en la zona durante las horas de mayor afluencia, motivo por el que elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen un operativo vial para evitar enfrentamientos o incidentes entre los jubilados y quienes circulan por la zona.

Bloqueo de padres de niños con cáncer

Apenas el pasado 30 de junio, padres de niños con cáncer cerraron Circuito Interior con dirección al oriente, pues reclaman al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no han llegado los medicamentos para su hijos; además, que tampoco hay quimioterapias para atender a los menores.

Esto, luego de haberse manifestado por alrededor de cuatro horas afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “No puede ser que no haya ninguna respuesta. Que nos diga ‘sí llegó el medicamento’. No hay una respuesta. Basta ya , porque ellos nos ven como si fuera algo mínimo”, dijo Omar Enrique Hernández, padre de un menor con cáncer. Dijo que se mantendrán en el bloqueo hasta que lleguen autoridades federales a atenderlos, “porque ya estamos cansados”.

Un día antes, el presidente López Obrador había asegurado que su gobierno trabajaba en conseguir los medicamentos, y que en otras administraciones había corrupción para conseguirlos.

“Aprovecho para decirles que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr aunque no les guste a los empresarios, políticos corruptos, dueños de medios que también estaban metidos en el enjuague, en el negocio de la venta de medicamentos”, aseguró el mandatario.

