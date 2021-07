“Seguir ciegamente a un enfermo mental”: Fernández de Cevallos sobre la educación en México bajo la 4T de AMLO

Diego Fernández de Cevallos (Fotoarte: Steve Allen)

México, un lugar donde la educación ha tomado un papel fundamental, también ha presentado fuertes complicaciones en los últimos días respecto a las evaluaciones docentes. “No hay combate a la corrupción, a la desigualdad, al crimen o a la pobreza que no pase por la educación”, señaló Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial que criticó el actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en este sector.

Recalcó, sobre todo, el papel de los profesores y la corrupción que se podría estar presentando el sistema educativo, luego de que la semana pasada los resultados del Instrumento de Valoración de Conocimientos y Aptitudes apuntara a una posible falsificación de exámenes.

“Es catastrófico para México que maestros en educación básica no puedan responder, sin hacer trampa, a cuestiones básicas de la educación”, se lee en su columna de Milenio.

Fue el pasado 6 de julio que la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestra y Maestros (USICAMM) dio a conocer que 5,787 maestros participaron en el proceso de Promoción Vertical, en otras palabras, su objetivo era subir de rango a director, subdirector y supervisor.

Esta convocatoria, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP), se emitió desde el 10 de diciembre del 2020. Sin embargo, al revisarse los resultados se encontró que 79 docentes incurrieron en “conductas atípicas” durante la prueba.

De hecho, el cuestionario de valoración fue completamente cancelado luego de que se identificara respuestas 100% idénticas entre los docentes. Tanto respuesta correctas como incorrectas habrían aparecido calcadas en el instrumento.

Bajo estos argumentos, el panista señaló: “el gobierno de México sigue arrastrándonos a un pasado rupestre donde ‘el machete y la tarpala’, el odio, el resentimiento, nuestra condición de ‘víctimas perpetuas’ y la división entre ‘buenos’ y ‘malos’ condena a niños y jóvenes a sumarse al número de ‘mascotas y solovinos’ para seguir ciegamente a un enfermo mental y a lo que él excrete para continuar destruyendo a México”.

Tras darse a conocer la noticia de la cancelación en la cuenta de Twitter de e la USICAMM, hubo varios internautas que tildaron a los docentes como “una vergüenza” que “solo muestra el tipo de seres humanos que están dentro del aula”.

Sin embargo, algunos profesores también contestaron en redes y aseguraron que el proceso estuvo “amañado y punitivo”, pues aseguraban como requisito para acceder al ascenso estaba que los aspirantes tuvieran 59 años de antigüedad.

Otros aspirantes señalaron que fueron cancelados injustificadamente por factores como la experiencia, el tiempo de trabajo en zonas marginadas y el cuestionario de habilidades directivas.

“Resolví el cuestionario de habilidades directivas en los primeros días y fue cancelado, trabajo en zona de descomposición social y tengo cero puntos, ¿entonces el problema soy yo”, “No me dieron ni un solo punto en experiencia y tiempo de trabajo en zonas de alta marginación a pesar de haber trabajado casi cuatro años en la Sierra Negra de Puebla” y “Completé mi proceso de promoción vertical y no me dan resultado de ningún instrumento ni factor evaluado, eso sí es un comportamiento atípico de su parte”, fueron algunos comentarios que aparecieron en Twitter.

