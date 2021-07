Tras terremoto en Perú, Cynthia Klitbo reveló su más grande miedo

Después del temblor que sacudió a Perú, la actriz revló su más grande miedo (Foto: @laklitbocynthia / Instagram)

Después de que Perú fuese sacudido por un temblor, la actriz mexicana Cynthia Klittbo se mostró consternada por lo vivido y narró cómo vivió este fuerte movimiento telúrico.

A través de las redes sociales la actriz de la última versión de Teresa, compartió el momento de tensión que vivió al sentir el fuerte temblor en Perú. La famosa explicó que hasta su mascota se puso a llorar.

“O sea qué pedo, yo vengo huyendo de los terremotos en México y casi se me cae el edificio encima ahorita. No saben lo que se siente, casi me muero. O sea no saben lo que se siente. O sea wey, el terremoto que acabamos de vivir. Mi perro está llorando. ¿Cómo? O sea no se vale, no se vale”, indicó Cynthia Klitbo.

Cynthia Klitbo se espantó al leer un letrero que indicaba un tsunami (Foto: Instagram de Cynthia Klitbo)

“Y luego me encuentro con un letrero que dice tsunamis, o sea si no me ahogo, me aplastan. Qué acabo de pasar”, agregó Cynthia Klitbo en un video en el que apareció visiblemente preocupada.

El Instituto Geofísico del Perú indicó que el temblor ocurrió a las 09:54 pm hora local y su epicentro se ubicó en aguas del Pacífico, a 33 kilómetros de la ciudad costera de Mala, al sur de la capital peruana.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó una magnitud de 5,8 con una intensidad 7/10 que genera una sacudida “muy fuerte”.

El temblor no generó ninguna alerta de tsunami en el litoral peruano, según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Cynthia Klitbo reveló que prefiere que su muerte sea instantánea (Foto: Instagram @laklitbocynthia)

Ante a ello, en su reciente visita a la Ciudad de México, y frente a las cámaras de Venga la Alegría, Klitbo reveló que tiene un gran miedo, y es a terminar sus últimos días en mal estado de salud, o dejar a su hija desolada, pues aún es muy pequeña.

“Todas estas enfermedades terminales, que mi hija llegara a verme destruida, o ahogada, o quemada, o aplastada o cualquier tipo de muerte que no sea instantánea a mí me da terror, y bueno, yo espero que me pase como a mis papás, los dos se murieron de infarto y tuvieron la muerte de los justos, y otra porque tengo una vida hermosa que todavía le falta crecer”, comentó la actriz.

Después de ello, le cuestionaron acerca de su ex pareja, el creador de contenido, el Rey Grupero y su nueva relación con una integrante del reality show Acapulco Shore.

“Yo no creo que sea bueno hablar de los ex, porque no quedas elegante, nunca, no tengo nada qué decir al respecto, porque no se habla de una ex pareja, la verdad es que no estoy al pendiente ya de sus redes ni de sus cosas”, declaró la actriz.

Rey Grupero e Isabel Castro, participante de Acapulco Shore, fueron captados el 20 de junio, a punto de darse un beso en una celebración de cumpleaños a meses de la ruptura del youtuber con la actriz Cynthia Klitbo

