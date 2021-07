Las impresionantes imágenes del Popocatépel nevado este 11 de julio

Se trata del quinto volcán en riesgo de entrar en erupción en los próximos años. (Foto: Twitter/@PCPueblaCapital)

La mañana de este domingo, el volcán Popocatépetl amaneció con un bella imagen: una buena parte de él estaba llena de nieve.

Protección Civil del Estado de Puebla compartió las imágenes del volcán y dio a conocer que "se percibe como cono nevado a partir y ceniza que se dispersó al noroeste". Además, señaló que continua con exhalaciones moderadas de gases, ceniza y tremor de baja amplitud.

Las condiciones que tiene actualmente lo mantienen en semáforo Amarillo Fase 2, es decir, que existe un aumento de la actividad con presencia de plumas de vapor de agua y gas, caída de ceniza, fragmentos incandescentes, creación y destrucción de domos de lava, flujos piroclásticos y flujos de lodos y escombros de corto alcance.

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México. Está a 72 kilómetros (Km) al sureste de la Ciudad de México, a 43 km de Puebla, a 63 km de Cuernavaca y a 53 km de Tlaxcala. Y tiene una altitud de 5,500 metros sobre el nivel del mar. ”El Popo” aún se encuentra activo y de acuerdo con científicos de la Universidad de Manchester, se trata del quinto volcán en riesgo de entrar en erupción en los próximos años.

En México existen al menos 46 volcanes activos, pero sólo seis de estos son declarados por el Cenapred como de alto riesgo, por lo que monitorea su actividad para reaccionar de forma oportuna en caso de una emergencia o una erupción mayor. Los volcanes de alto riesgo son: el Popocatépetl; el Volcán de Fuego, en Colima; el Ceboruco, en Nayarit; el Pico de Orizaba, en los límites de Veracruz y Puebla; el Chichón, en Chiapas y el Tacaná, que está en la frontera con Guatemala.

En México existen al menos 46 volcanes activos, pero sólo seis de estos son declarados por el Cenapred como de alto riesgo

En caso de una explosión mayor del Popocatépetl, no desataría una detonación en cadena, porque cada volcán es independiente, cada volcán tiene sus propios conductos, sus propias fuentes de magma, que no están directamente relacionadas, de tal manera que la actividad de un volcán no va a afectar ni para arriba ni para abajo la actividad de otros volcanes.

Semáforo de Alerta Volcánica

Cenapred es el organismo encargado de monitorear de manera constante la actividad de los volcanes del país, para determinar los niveles de peligrosidad, de esta forma puede emitir medidas preventivas de seguridad. Además del semáforo amarillo, las otras dos alertas volcánicas son:

Verde

En esta fase existe una actividad mínima o nula que solo tiene por recomendación de la Comisión que los pobladores se mantengan informados sobre las rutas de evacuación, puntos de reunión y refugios temporales. En su primera fase se considera que el volcán se encuentra en calma y en la segunda, que tiene manifestaciones mínimas o actividad sísmica espontánea.

El Popocatépetl se encuentra actualmente en semáforo amarillo fase 2

Rojo

Una Alerta Volcánica Roja no solo es una señal de alarma, también es signo de que las autoridades y la población deben comenzar a evacuar las zonas que puedan ser afectadas en caso de una explosión del coloso. En su primera fase se considera que hay un peligro de intermedio a alto que presenta columnas eruptivas de varios kilómetros, así como caída importante de ceniza y flujos piroclásticos y de lodo en zonas cercanas.

