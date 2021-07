“Están en un plan provocador”: AMLO acepta crisis con pobladores en Aguililla

Foto: Presidencia de México

La mañana de este viernes, durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó, ante cuestionamientos de un reportero sobre si las fuerzas federales intervendrán para controlar los bloqueos que se mantienen en Aguililla, Michoacán, a las vías de comunicación por parte de grupos delincuenciales, que el tema se está atendiendo, sin embargo, buscando persuadir a todos, pues la violencia no es el camino.

“Se está atendiendo, pero, buscando convencer, persuadir a todos, no es el camino, la violencia, no es con la confrontación como se van a resolver los problemas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad, van a el cuartel militar y tiran petardos y piedras, y ayer con maquinaria destruyeron un helipuerto y están en un plan provocador”, mencionó el mandatario federal.

El presidente hizo un llamado a la población de Aguililla, diciendo “que no se caiga en ninguna provocación, que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas de Bienestar y que es en todo caso preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra, y quien tenga necesidad de trabajo, tendrá trabajo, que el joven que no tiene un empleo tendrá empleo, ese es el plan para Aguililla y para todo México”, mencionó.

Dijo que no se dejará a los jóvenes en el desamparo para que sean enganchados por el crimen organizado y se los leven a trabajar como “halcones”. “Si se trata de campesinos, sean ejidatarios, pequeños propietarios, créditos para sembrar, por eso el programa Sembrando Vida, si es una persona adulta, decirles que a partir de ahora a partir de los 65 años se tiene un derecho a la pensión y es universal, y es un derecho Constitucional, ya todos los adultos mayores de México tienen ese derecho y no va a faltarles el apoyo, y lo que quiero es que lo más pronto posible tengan, los adultos mayores, como mínimo para su alimentación y medicamentos”, dijo AMLO.

Pidió no hacer caso a quienes tengan otros intereses, pues, dijo, le llama la atención que en Aguililla tengan maquinaria, pues esas no son actividades lícitas. Hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas de México, por actuar con responsabilidad y respetando los Derechos Humanos. “No solo es proteger a la población, imagínense lo que quiere un grupo, que sacan a los soldados de Aguililla, que no haya vigilancia, entonces no solo queda la población indefensa, sino que se convierte Aguililla en un campo de batalla, y podría decirse, pues es entre ellos mismos, no, no queremos que nadie pierda la vida”.

Dijo que los elementos militares tienen la indicación de no responder y no caer en provocaciones, además de que se está hablando con la gente “y nos están haciendo caso, para que de inmediato se instrumente un programa de Bienestar integral en Aguililla”.

Mencionó que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana atenderá el tema.

Información en desarrollo...