Arturo Herrera participó en reunión con ministros de finanzas del G20

México participó en la reunión de Bancos Centrales y ministros de finanzas del G20 en Venecia (Video: Twitter/@ArturoHerrera_G)

Desde la ciudad de Venecia, Italia, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, compartió un poco de lo abordado en las reuniones de ministros de finanzas y gobernadores de Bancos Centrales de los países que integran el G20.

El funcionario mexicano detalló que dicho foro nació hace más de 20 años como una respuesta coordinada ante las posibles crisis de carácter mundial. En ese entonces habían causado importantes estragos las crisis de México, en 1995, de los países asiáticos y la crisis financiera en Rusia.

Generalmente, las naciones que forman parte del G20 se reúnen dos o tres veces por año; sin embargo, indicó el economista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en ésta se tomarán una serie de decisiones relevantes a nivel internacional.

Una de ellas es un acuerdo para establecer los impuestos mínimos globales, lo cual surge de las prácticas que algunas empresas están emprendiendo para evadir las obligaciones fiscales que les corresponden.

El secretario de Hacienda y Crédito Público adelantó que dicho encuentro también es un pretexto para abordar temas de interés bilateral (Foto: Twitter/@ArturoHerrerra_G)

“La primera de ella tienen que ver con llegar a un acuerdo para los impuestos mínimos globales, con la idea de que aquellas empresas multinacionales que hoy están evadiendo el pago de impuestos al llevárselo a países con una baja tributación no lo van a poder hacer“, explicó el secretario de Hacienda.

Aunado a esto, se atenderá la interrogante de cómo es la forma apropiada de grabar a las empresas digitales.

En cuanto a la recuperación económica tras la crisis de COVID-19, Herrera Gutiérrez señaló que las naciones participantes se enfocarán en aquellos países que tienen poco o nulo acceso a la vacunación contra SARS-CoV-2, pues éste es un factor fundamental para propiciar el crecimiento.

“Otro de los temas que vamos a tratar es la recuperación económica y, como todos lo sabemos, está ligada en gran medida al proceso de vacunación. Si bien en nuestro país y en otros va muy bien, lo que hemos encontrado es que en el mundo hay un desarrollo asimétrico de eso, fundamentalmente de África subsahariana, con muy pocas vacunas”, manifestó.

Arturo Herrera destacó que de camino a Italia, tuvo la oportunidad de reunirse con Mathias Cormann, director de la OCDE (Foto: Twitter/@ArturoHerrera_G)

Aunque a México no afecta el último tema a tratar, el funcionario indicó que se abordarán los “derechos especiales de giro” del Fondo Monetario Internacional (FMI), reservas a las que pueden acceder aquellos países que tienen problemas con su balanza de pagos.

En este sentido, señaló que es importante que quienes lo necesiten tengan acceso a dichos recursos.

“Los países tienen una serie de reservas dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se llama “Los derechos especiales de giro” para atender posibles problemas en la balanza de pagos, nosotros no lo necesitamos, pero lo que es importa es que en una crisis como ésta, países que sí lo necesitan puedan acceder a ellos”.

Aunado a esto, Herrera sostuvo un encuentro con Ignazio Visco, gobernador del Banco Central de Italia (Foto: Twitter/@ArturoHerrera_G)

Además de lo que llamó “agenda formal”, su viaje a Europa ha tenido otros efectos productivos. Arturo Herrera destacó que de camino a Italia tuvo la oportunidad de reunirse con Mathias Cormann, director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, Francia.

Aunado a esto, sostuvo un encuentro con Ignazio Visco, gobernador del Banco Central de Italia, así como con otros funcionarios de finanzas del G20. También platicó con Lawrence H. Sumersión, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tharman Shanmugaratnam, ex ministro de Finanzas de Singapur, y Ngozi Okonjo-Iweala, presidenta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ex número dos del Banco Mundial.

”Conversamos sobre el recién creado ‘Panel Independiente de Alto Nivel sobre el Financiamiento de los Bienes Comunes Globales para la Pandemia’, una iniciativa formada en el seno del G20 para articular una respuesta global para prevenir futuras Pandemias”, detalló el secretario federal.

SEGUIR LEYENDO: