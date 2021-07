A punto de cumplir 90 años, abuelita se graduó de la secundaria en Sinaloa

Foto: (Facebook Maria Elena Gómez Jiménez)

Para la educación no hay edad, es lo que demostró una abuelita de Sinaloa, que a punto de cumplir 90 años, se graduó de concluyó la secundaria.

Irma Acosta Gamez es originaria de Guasave, Sinaloa, cuando era joven, no pudo concluir sus estudios debido a la necesidad de trabajar, posteriormente las tareas familiares la alejaron de la escuela.

Sin embargo, nunca abandonó el anhelo de concluir sus estudios. Ahora, en pleno 2021, la mujer de 89 años de edad se graduó de la escuela secundaria en el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA).

En las fotos de la graduación difundidas en redes sociales, se aprecia a Irma Acosta sosteniendo su certificado de estudios, en compañía de su familia. Dichas imágenes se han vuelto virales y han sido reconocidas como un ejemplo para aquellos que creen que es demasiado tarde para cumplir sus metas.

Foto: (Facebook Maria Elena Gómez Jiménez)

Recientemente, Irma Acosta fue invitada a compartir su experiencia en el Cefereso no. 8 de Guasave. Esta ejemplar abuelita instó a los internos a no abandonar su educación, esté donde se esté.

Acosta Gamez no piensa conformarse con este certificado; ahora planea inscribirse al bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). En marzo próximo cumplirá 90 años de edad.

Con 84 años, Don Felipe se graduó como ingeniero en Puebla

Hace poco más de cuatro años Felipe Espinosa Tecuapetla ingresó a la BUAP para estudiar Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial, una carrera nueva entonces, en un campus igualmente nuevo, San José Chiapa. Tenía 79 años, hoy tiene 84. Don Felipe Espinosa Tecuapetla está a semanas de graduarse y aún quiere seguir estudiando, porque, dice, el estudio fortalece, es superación.

-Nada me va a detener…claro, sólo la muerte. Velados por una tela gris, sus ojos lloran.

El hombre de 1.59 metros de estatura, andar lerdo, apoyado en un bastón, aún carga al hombro un costal con sus pertenencias, pues en los últimos cuatro años de estudio, no ha dejado el trabajo y todavía, a ratos, vende cebollas, chile, limón y tomates en la Central de Abasto y mercados de Tepeaca y Cholula.

Hoy está por graduarse; en 2016 este día parecía lejano: “Hoy ya estamos acá y no me queda más que dar gracias a todos, principalmente al Rector”. Sus pupilas grises brillan por lágrimas contenidas. La conversación no fluye, las lágrimas ganan terreno. Caen, como en cámara lenta, pero caen.

Estudiar durante cuatro años con alumnos 60 años más jóvenes que él no fue nunca un impedimento: “Para chango viejo, maromas nuevas” –dice, al fin con una sonrisa.

-¿Qué lo motivó hace cuatro años a estudiar una licenciatura?

-Las cosas están cambiando y nada más se vive una vez

-¿Cuál fue su motor?

-La superación

-¿La tecnología fue un obstáculo para estudiar, realizar y entregar trabajos?

-Nooo. Le tiene usted que echar ganas, como dicen. Si es uno chango viejo hay que hacer maromas nuevas y allí se iguala usted con los jóvenes. La superación del humano está en la mente, es una cosa muy grande la mente.

En abril de 2016, como cualquier otro, don Felipe Espinosa, entonces de 79 años, fue el aspirante de mayor edad en el Proceso de Admisión.

Oriundo de la ciudad de Puebla, de joven trabajó la tierra, fue obrero y sus inquietudes por observar de cerca la vida del Ejército lo llevaron a ingresar a este en 1962. Es padre de cinco hijos, uno de ellos ingeniero.

