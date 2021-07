Ricardo Monreal advirtió que Comisión Permanente no puede convocar hoy a periodo extraordinario

(Foto: Cortesía Senado/Archivo)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la Comisión Permanente no puede convocar hoy a un periodo extraordinario debido a que sesionará a distancia.

A través de su cuenta de Twitter, Monreal Ávila precisó que esta modalidad a distancia impide tratar convocatorias a extraordinario.

“La Permanente sesionará hoy a distancia, modalidad que impide tratar convocatorias a extraordinario. Se podrá inscribir el asunto en el orden del día, turnarse a comisiones y convocar a sesión presencial para su atención con dispensa de trámites; pudiera ser la próxima semana”, escribió.

A través de un hilo, Ricardo Monreal señaló los temas en el orden del día del extraordinario: “Destacan: 1) el dictamen de la resolución de declaratoria de procedencia del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, y 2) que la @Mx_Diputados resuelva sobre la procedencia de acción penal en contra de dos diputados federales” (Mauricio Toledo y Saúl Huerta).

En un tercer mensaje, el senador morenista resaltó que fue informado que la Cámara de Diputados registró ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, una iniciativa para convocar a un periodo extraordinario el 12 de julio, a fin de resolver cuatro asuntos.

Saúl Huerta, está acusado de presunto abuso sexual, y Mauricio Toledo, de presunto enriquecimiento ilícito.

El martes 6 de julio, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinó que el proceso de desafuero del legislador Mauricio Toledo (Partido del Trabajo) no proseguirá en el Pleno de la Cámara de Diputados, luego que no se consiguieron los votos necesarios en la Sección Instructora.

“Es posible determinar que no existe una votación aprobatoria respecto al sentido de la resolución de la Sección Instructora ya que el voto de la Diputada Claudia Pastor fue emitido en abstención y por ello, el Dictamen relativo al Juicio de Procedencia del Diputado Mauricio Toledo se enmarca en lo previsto por el segundo párrafo del numeral 7 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, al no contar con una votación mayoritaria, NO PUEDE PASAR AL PLENO”, resolvió la presidencia de la Mesa Directiva, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México.

Mauricio Toledo Gutiérrez (Foto: Twitter@mauriciotoledog)

Lo anterior a fin de evitar una confusión jurídica que pueda derivar en la instrumentación de trámites y procesos legislativos que no se encuentren estrictamente apegados a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los procesos jurisdiccionales y procurando en todo momento la preservación de las garantías constitucionales de seguridad jurídica y del debido proceso para el imputado en el juicio de procedencia antes referido cuya transgresión pudiera generar una afectación irreparable a su derecho constitucional y legal de presunción de inocencia”, añadieron.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió este martes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que reúne a todos los líderes de los partidos, el análisis de la revisión del dictamen respecto del desafuero del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, para determinar si éste cumple con la normatividad aplicable para su procesamiento ante el Pleno de la Cámara.

SEGUIR LEYENDO:

SEGUIR LEYENDO: