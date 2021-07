Qué habría detrás de la pelea entre Maluma y Scott Disick

El cantante peleó con Scott Disick (Fotot: EFE/Photoamc)

Maluma y Scott Disick sorprendieron a sus respectivos fans hoy, cuando el par tuvo un aparente desencuentro a través de Twitter. Todo comenzó cuando el socialité tuiteó una frase que podría parecer un tanto agresiva.

“¿Qué carajos con este chico, Maluma?”, fue la primera frase que Disick compartió a través de su red social.

Tan solo unos cuantos minutos después, el cantante le respondió y acusó a la ex pareja de Kourtney Kardashian de tratar de robarle algo.

“¿Qué pasa contigo? ¿Tanto quieres ser yo que intentas tomar lo que es mío?”, escribió el cantante a través de su cuenta.

Los fans piensan que se trata de un truco publicitario (Foto: The Grosby Group)

Finalmente, Disick le contestó y le dijo al artista colombiano que él no era más que un chiste. “Ni siquiera tuve que tratar tanto, ya supérate, eres una broma”, expresó.

Poco a poco los fanáticos de ambos se confundieron cada vez más, pues mientras esto parecía una pelea que podría escalar, Disick le dio retweet a la respuesta del cantante. Esto solamente logró que sus seguidores comenzaran a cuestionar en las redes sociales de las estrellas qué era lo que pasaba.

“Alguien, por favor, explique qué está sucediendo aquí”, expresó una usuaria. “¿Por qué maluma baby y scott están peleando en el [Twitter]?”, escribió alguien más. “Scott disick peleando con Maluma en twitter no es algo que haya visto que suceda”, agregó una persona más.

No obstante, algunas otras personas comenzaron a especular que esto se trataba en realidad de un truco publicitario para un nuevo video musical del intérprete de 27 años de edad.

Las sospechas se agrandaron cuando Scott Disick retuiteó al cantante (Foto: Instagram @maluma)

De acuerdo con lo que reportó el sitio de noticias israelí, The Algemeiner, Eden Fines, una modelo israelí, viajó a Miami el mes pasado para grabar un video con el famoso colombiano y el socialité. Aquí, formará parte de un triángulo amoroso entre los dos hombres y ella.

Arrasando en todos los aspectos

Por el momento, Juan Luis Odoño, mejor conocido como Maluma, se encuentra preparándose para iniciar su gira de conciertos ‘Papi Juncho World Tour’ por Estados Unidos, la cual tiene su primera fecha programada para el 2 de septiembre de este año, en el Golden Center de Sacramento, en Estados Unidos.

La gira será presentada en varias ciudades de los Estados Unidos. En total serán 25 los lugares a los que el paisa llevará su música. Por ejemplo, la gira empezará en Sacramento el 2 de septiembre de este año.

También viajará por Chicago, Nueva York, Las Vegas, Miami, Washington, entre otras. El tour finalizará el 24 de octubre.

Disick podría estar en un video de Maluma (Foto: Instar Images/The Grosby Group)

De este modo, a través de sus redes sociales Maluma ha dado algunas muestras de sus ensayos musicales, los cuales, de acuerdo con medios nacionales, está realizando en Medellín, Colombia.

En un video que publicó a principios de junio, se le ve practicar temas como ‘Medallo City’ y ‘Hawái’, que por supuesto, hacen parte de su álbum ‘Papi Juancho’, lanzado en 2020. No sobra decir que, ‘Hawái’ fue premiada el pasado 17 de mayo como ‘Canción del año’ en los Premios Nuestra Tierra.

No obstante, no es lo único a lo que le ha venido invirtiendo tiempo el intérprete de ‘Hawai’. Por estos días, el cantante paisa presenta su propia línea de gafas en colaboración con la marca de lentes australiana Quay. Bajo el nombre ‘QUAY X MALUMA So Much Sol’, el reguetonero tiene 20 diseños exclusivos a los que sus seguidores pueden acceder hasta agotar existencias.

