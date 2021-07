“No se estigmatiza”: Ramírez Cuevas defendió a AMLO tras debate con Jorge Ramos

El vocero del presidente Lopez Obrador defendió las conferencias de prensa matutinas (Foto: Presidencia de México)

Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la conferencia matutina diaria es un ejercicio democrático que permite el diálogo circular entre el poder Ejecutivo y los medios de comunicación.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario señaló este lunes 5 de junio que en dicho espacio se cuestiona, argumenta e informa. Además, mediante el debate no se estigmatiza a ningún interlocutor.

Esto luego de que el reconocido periodista Jorge Ramos cuestionara al mandatario mexicano sobre los resultados de su gobierno en materia de seguridad.

“El diálogo entre el pdte. @lopezobrador_ y @jorgeramosnews demuestra que las conferencias matutinas son un dialogo circular, un ejercicio democrático donde se cuestiona, se argumenta y se informa. Al debatir, replicar y argumentar no se estigmatiza ni al periodista ni al medio”

Ramírez Cuevas señaló que el gobierno de López Obrador no estigmatiza ni al periodista ni al medio (Foto: Twitter@JesusRCuevas)

El colaborador de Univisión y Reforma acudió este lunes a la rueda de prensa matutina. Ahí, comenzó su intervención agradeciendo a López Obrador la oportunidad de “preguntar libremente”. En seguida, señaló que su sexenio va en camino a “convertirse” en la administración con más homicidios en la historia moderna de México.

“Si sigue así va haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón”, dijo el comunicador y agregó que “fuera de la burbuja de Palacio Nacional” están matando caso 100 mexicanos al día.

López Obrador le respondió y negó que la información de Ramos fuera correcta, aunado a esto, lamentó que “un periodista como él, esté desinformado”, y le mostró sus datos.

“Yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Fíjate que hemos avanzando, y y tengo otros datos, y no es una burbuja, no me gusta el autoengaño... Hemos logrado contener el crecimiento que se traía de homicidios, incluso lo hemos bajado, si tu quieres marginal.

Jorge Ramos y López Obrador se enfrentaron durante la conferencia de prensa matutina de este lunes (Foto: EFE)

Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, es un fruto podrido que heredamos, no es que yo le esté echando la culpa sin razón a los expresidente, y tú lo sabes bien”, expresó el mandatario mexicano.

El titular del Ejecutivo federal respondió que su gobierno ha logrado “contener” los homicidios y defendió la gestión de la pandemia de la COVID-19. “Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución, si quieres marginal, del 3%”, expresó el presidente desde el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Ramos aseguró que el balance del Gobierno de López Obrador es “muy negativo” con más de 80,000 muertos desde diciembre de 2018 y dijo que “fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz ni tranquilidad”.

El presidente indicó que su administración ha logrado evitar que el delito de homicidio doloso aumente (Foto: Presidencia de México)

El presidente mexicano contestó que no coincide con este relato, aseguró que se ha “avanzado” en términos de seguridad.

“Llevamos una disminución en homicidios del 3 por ciento. Pero en el caso de robo de vehículos, tenemos una disminución del 40%, en secuestros un 40% menos y en robo en general un 26%”, expresó López Obrador.

Y aunque admitió que ha habido un incremento de feminicidios, indicó que antes no se tipificaba este delito y “no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los Gobiernos anteriores”.

Jorge Ramos ya estuvo en ruedas de prensa anteriores, en enero de 2020 y abril de 2019, cuando de también cuestionó acaloradamente al presidente sobre seguridad.

