“¿Quién podría ocupar su silla en el 24?”: Víctor Trujillo sobre los presidenciables de AMLO

El comunicador Víctor Trujillo se burló del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su silla presidencial, luego de que el mandatario revelara durante su conferencia de prensa matutina su lista de presidenciables para las elecciones del 2024.

Durante su conferencia “mañanera” en Palacio Nacional, el presidente rechazó la existencia de un “tapado” para las elecciones presidenciales del 2024, sin embargo, aseguró que, aunque el pueblo decidirá a su sucesor, “hay muchos cuadros” en el partido, como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón De La Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, entre otros.

Por lo anterior, Víctor Trujillo ironizó sobre quién se sentaría en la silla del presidente; a través de su cuenta de Twitter, el comunicador cuestionó quien podría ocupar la silla en el 24, junto a la pregunta compartió una imagen de AMLO en un pequeño asiento de metal.

“¿Claudia, Marcelo, Juan Ramón, Esteban, Rocío? ¿Quién de ellos podría ocupar su silla en el 24?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las reacciones de los usuarios en la publicación no se hicieron esperar; la periodista Verónica Calderón indicó que la próxima candidata a presidencia podría ser la esposa del mandatario federal, Beatriz Gutiérrez Müller, a lo que Trujillo contestó con un gif de una persona gritando.

La periodista expresó que esperaba “realmente estar equivocada”; “I really, really, really hope to be wrong on this one”, le respondió al comunicador.

Otra usuaria criticó las opciones que dio el presidente, pues señaló, todos las y los funcionarios son “una bola de ineptos”, y detalló los defectos de los posibles candidatos.

“Ninguno!!! Bola de ineptos!!! Tatiana no sabe escribir ni hacer cuentas. Marcelo a la cárcel por la Línea 12. Juan Ramón lo perdimos hace tiempo. Sheinbaum tiene muchos muertos en su espalda. Roció Nahle solo funciona como aplaudidora del presidente”, declaró.

Una seguidora se burló de los personajes que quedaron fuera de la lista del presidente, como el diputado del Partido del Trabajo (PT) Fernández Noroña y el Coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal.

“¡Y qué gacho! No pensó en Fernández Noroña ni en Ricardo Monreal”, se mofó la usuaria.

“El día que mencione a Noroña, le da un paro cardiaco de la emoción al tipo”, continuó otra.

Algunos seguidores pasaron de las burlas a apoyar a su próximo candidato; un seguidor indicó que el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, sería un buen sucesor, ya que se encuentra ajeno a la partidocracia y a las “frivolidades” partidistas.

“Juan Ramón De la Fuente sería un buen candidato. Ajeno a la partidocracia y las frivolidades partidistas. Con buenas credenciales académicas e intelectuales. Ojalá compita... NO por Morena”, escribió.

Los presidenciables de AMLO

Este lunes durante su conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador hizo una lista de quién podría sustituirlo como mandatario de México en el 2024.

Entre su lista se encuentran tres mujeres: la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, la encargada de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, y Rocío Nahle secretaria de Energía.

Así como tres hombres: el titular de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, el embajador de México en la ONU Juan Ramón De La Fuente, y Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos.

“¿Quiénes pueden sustituirme? Primero hay que tomar en cuenta que será el pueblo el que va a decidir, ahora del flanco progresista liberal hay muchísimos como Claudia (Sheinbaum), como Marcelo (Ebrard), Juan Ramón De La Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, muchísimos, y relevo generacional”,

Aseguró que hay un relevo generacional en su partido, sin embargo, entre los nombres de los posibles candidatos no se encontró al coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal.

“Y yo voy a estar aquí y eso si el pueblo lo decide porque voy a una consulta en marzo del año próximo y eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va mantener el apoyo, me preocupa más la ciencia y el creador, que permite a la naturaleza y el creador para terminar en septiembre y retirarme”, explicó.

