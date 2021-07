En Yucatán una mujer de 70 años obtuvo su certificado de primaria

María Luisa Paredes Durán obtuvo su certificado de primaria a los 70 años de edad (Foto: Facebook/Mauricio Vila)

A sus 70 años de edad, María Luisa Paredes Durán, habitante del municipio de Muna en el estado de Yucatán, concluyó la primaria y obtuvo su certificado de educación básica. El documento que valida sus estudios fue entregado por Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado.

De acuerdo con lo que el mandatario compartió en su cuenta de Facebook, la mujer tenía muchas ganas de aprender a leer, por lo que decidió aprender. Por su dedicación, el mandatario la consideró un ejemplo para la sociedad.

“En Muna tuve el honor de entregarle su certificado de primaria a Doña María Luisa. A sus 70 años quería aprender a leer. Muchas gracias por enseñarnos que nunca es tarde para aprender, eres un gran ejemplo para todos los yucatecos”, escribió Vila Dosal en su red social.

Según La Jornada Maya, María Luisa decidió estudiar la primaria en 2018. La impulsó el deseo de superarse, pero también porque quería leer la Biblia sin ayuda de otras personas.

La mujer quería leer la biblia sin ayuda de nadie (Foto: Facebook/Mauricio Vila)

Éste sábado la mujer de la tercera edad fue al Instituto para la Educación de Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), para recibir el certificado de manos del gobernador, sin saber que él se lo entregaría. Cuando lo conoció, María Luisa le narró que además de lograr su cometido, también aprendió a escribir y realizar operaciones matemáticas

“Nunca creí que podría tener estudios, pues desde chica mi mamá y abuela me enseñaron a dedicarme a las labores del hogar, entonces me animé a entrar a la escuela motivada porque pudiera solita leer la biblia”, comentó de acuerdo a la publicación.

María Luisa también compartió que ella vende antojitos regionales y fue gracias a una de sus clientas frecuentes, quien es maestra, que se enteró del programa estatal, por lo que decidió tomar clases. Ella y otras 29 personas de la tercera edad comenzaron las clases de matemáticas y español.

“Me siento muy orgullosa de este logro que también le da felicidad a mi familia, antes, mis nietos o mi hijo me ayudaban a leer la biblia, ahora yo me acerco cuando hacen su tarea y le entiendo, es una gran oportunidad que nos brindan a los viejitos como yo. En mis 70 años nunca había tenido la fortuna de conocer a un gobernador en persona por lo que le agradezco mucho su apoyo”, declaró.

Aprende en Casa ayudó a que adultos mayores se volvieran a acercar a la educación básica (Foto: Twitter/SaludGuanajuato)

Durante tres años, María Luisa se esforzó por aprender y este sábado ella por fin pudo tener en sus manos el documento que confirmaba ante el mundo los frutos de sus esfuerzos.

“Nunca es tarde para aprender y acudir a esta escuela me ha cambiado la vida, ahora actividades como leer, hacer el mandado y otras cosas ha sido más fácil desde que estudio”, aseveró a la publicación.

Una nueva oportunidad

La crisis sanitaria que se vive en el país afectó la vida de millones de mexicanos. No obstante, algunos adultos mayores decidieron aprovechar la educación en casa que recibieron algunos de sus familiares.

“Aprende en Casa” es el programa implementado desde el año pasado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el objetivo de no regresar a los alumnos y alumnas de México a estudiar en las aulas y que se expongan a un contagio masivo.

Personas de la tercera edad tuvieron la oportunidad de aprender a con sus familiares (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El programa funciona con clases transmitidas a través de diversos canales de televisión y estaciones de radio, con los que más de 30 millones de estudiantes de educación básica de todo el país cursaron el ciclo escolar 2020-2021 desde sus hogares.

Gracias a este moderno modelo de clases, no solo los jóvenes se han visto beneficiados al poder retomar sus estudios, también los adultos mayores lo han tomado como una nueva oportunidad de aprender. Durante el año, varios usuarios de redes sociales han compartido imágenes de cómo sus padres, madres, abuelos o abuelas, sacaron provecho a las clases a distancia de preescolar, primaria y secundaria.

