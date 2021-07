“Desaparición de poderes en Tamaulipas tiene el respaldo de la bancada”: senadora de Morena

La senadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por Tamaulipas, Lupita Covarrubias Cervantes, impulsó el proceso de desaparición de poderes en el estado con el respaldo de la bancada de su partido, luego de que se aprobará por el Congreso Local tres iniciativas “inconstitucionales” que atentan directamente contra el último proceso electoral.

El pasado 23 de junio, Covarrubias señaló procederán en caso de que se aprueben las reformas que blindan al gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Las iniciativas fueron presentadas ante el Congreso de la entidad por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) para proteger al mandatario estatal de cualquier intento de desafuero.

La funcionaria explicó que la primera iniciativa “inconstitucional” plantea mantener el fuero del gobernador; la segunda es hacer imposible para la nueva legislatura, en su mayoría morenista, modificar la constitución local; y la tercera pretende limitar la participación en el Congreso imponiendo un presidente.

Asimismo, el 30 de junio la senadora señaló que el día que propuso la desaparición de poderes, “el congreso local, traidor a su pueblo, las aprobó sin pensarlo, minando la democracia y anulando la voluntad popular”.

Detalló que las constantes desapariciones en la frontera norte de Tamaulipas, los constantes enfrentamientos y la vulneración social y económica, han sido resultados directos de la inestabilidad política del gobernador Cabeza de Vaca.

“Se que la desaparición de poderes no es lo ideal, pero me veo obligada a iniciar este proceso, pues la Suprema Corte no se ha pronunciado y mi deber es velar por el bienestar de las y los Tamaulipecos”