El increíble acto de bondad que una mujer hizo para salvarle la vida a su esposo

Berenice le salvó la vida a su esposo (Foto: JUNTA/Europa Press)

En la vida existen casos en donde en una pareja, el amor no sobrevive. Pero existen casos extraordinarios en donde el amor puede salvar vidas. Tal fue el caso de Marco Antonio, cuya esposa, Berenice, decidió darle un riñón para salvarle la vida.

Marco Antonio de 34 años de edad, padece hipoplasia renal, es decir, disminución congénita (desde el nacimiento) del tamaño de este órgano. Fue por esto que el pasado 22 de junio, Berenice decidió donar uno de estos órganos.

La cirugía fue realizada en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 48 “San Pedro Xalpa”, en donde médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron un trasplante de riñón de un donador con vida.

“Este es un caso no frecuente en donadores vivos, donde no tienen consanguineidad, pero existe el lazo amoroso como principal razón, al grado que ella se somete a cirugía de extracción sin ningún compromiso”, dijo el doctor Juan Antonio Frías Rivera, cirujano general y encargado de la Unidad de Trasplantes del nosocomio.

Marco Antonio padece hipoplasia renal (Foto: Archivo)

De acuerdo con un comunicado del IMSS, hace dos años Marco Antonio desarrolló insuficiencia renal crónica. Aunque los planes eran que recibiera un riñón antes de que comenzara la diálisis, el hombre se contagió de COVID-19 en diciembre del año pasado. Fue entonces que Marco Antonio decidió iniciar terapia sustitutiva con hemodiálisis.

Por su parte, Berenice de 36 años, comenzó el protocolo para el trasplante hace un año. Al ser una persona sana, del mismo grupo sanguíneo y ser sometida a diversas valoraciones, un comité decidió que ella era apta para dar el órgano.

“Es darle vida, es darle amor y pues una calidad, porque ellos como enfermos renales, pues pasan muchos procesos, muchos cambios, mucho malestar. Y tú como familiar, verlos mal, pues te duele. Para mí, darle un riñón es un acto de amor, de bondad y es por mi familia”, declaró Berenice.

La mujer también destacó que el protocolo fue muy rápido y expresó su agradecimiento a los médicos por la “oportunidad de vida” que se le dio a su esposo.

Berenice hizo esta acto por el bien de su familia (Foto: QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN/Europa Press)

Por su parte, Marco Antonio expresó que lo hecho por su esposa “no es algo menor, estoy preocupado porque ella está sana y no quisiera que le pasara algo, tengo la esperanza de que todo salga bien”.

Aunado a esto, el hombre declaró que la donación de órganos es muy importante, ya que salva vidas tanto de familiares, como de desconocidos.

“Si tienen un familiar con enfermedad renal, no lo piensen, no lo duden porque le van a dar vida. Y si no tienes algún familiar, que lo pienses y le hagas el bien a alguien, porque en algún momento lo vamos a necesitar”, declaró Marco Antonio.

Según el IMSS, en México la posibilidad de obtener un donante por muerte encefálica en el país es baja. Además, hay un aproximado de 15 mil personas en espera de un riñón, con una tasa de donación de 3.6 por cada millón de habitantes. Es por eso que en el país se tiene que disponer de donantes vivos; a diferencia de otros países donde la donación por muerte encefálica es mayor (aproximadamente 30 donadores por millón de habitantes).

En México hay un aproximado de 15 mil personas en espera de un riñón, con una tasa de donación de 3.6 por cada millón de habitantes (Foto: IMSS)

Al inicio de la pandemia, el Hospital General de Zona No. 48 fue asignado para la atención al 100% de pacientes enfermos de COVID-19. Pero gracias a la disminución de casos, se dan las condiciones para la reactivación del programa de trasplante después de un año y medio de inactividad. Aunado a lo anterior la dirección del hospital y el grupo de trasplantes se han dado a la tarea de actualizar los protocolos de 117 pacientes en espera de un trasplante renal de donador cadavérico.

