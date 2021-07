“Me comprometo a no traicionar al pueblo”: la carta compromiso que firmaron alcaldes electos de Morena

La reunión se llevó a cabo en la CDMX este jueves, donde los asistentes firmaron el compromiso (Foto: Cortesía Morena)

Los alcaldes y titulares de ayuntamientos electos a lo largo y ancho de México con Morena, el partido del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron este jueves en la Ciudad de México, donde firmaron una carta compromiso con el movimiento del mandatario, autodenominado “Cuarta Transformación”.

El documento enuncia los principios bajo los cuales las mujeres y hombres electos bajo las siglas del movimiento de López Obrador (4T) se conducirán durante sus administraciones. “Me comprometo a regir mi conducta conforme a los principios éticos y el programa de Morena”, indicar el inicio de la carta.

Me comprometo a no mentir, a no robar y a no traicionar. Me comprometo a promover una auténtica democracia, donde el pueblo mande

Además, el firmante se compromete a gobernar para todas y todos. “Fomentaré que se reduzcan las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen. ¡Primero los pobres!”, reza el documento, con la frase tantas veces repetida por el mandatario mexicano.

La carta compromiso con la 4T que firmaron los alcaldes electos de Morena este jueves (Foto: Cortesía)

Además, la carta compromiso menciona que el alcalde electo luchará “por la igualdad real entre hombres y mujeres, y por los derechos de género”. “Lucharé contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por razón de género, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, condición social, económica, política o cultural”, precisa.

“Me comprometo a erradicar la corrupción y los privilegios en los ámbitos de mi cargo. Promoveré una nueva forma de hacer política y haré de este ejercicio un imperativo ético. Combatiré el clientelismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el corporativismo y todas aquellas prácticas que obstaculicen la democracia. No promoveré ni aplicaré la represión como método de gobierno”, indica el texto.

Asimismo, los alcaldes y titulares de ayuntamientos electos se comprometen a “apoyar a la Cuarta Transformación del país y la regeneración de la vida pública de la nación mexicana”. “Mi compromiso es servir al pueblo de México, si no lo hiciera así, que el pueblo me lo demande”, concluye el documento de apenas una página de extensión.

Mario Delgado aseguró que México vive un cambio de régimen y una ruptura con el pasado "corrupto" (Foto: Cortesía Morena)

Sin embargo, en un párrafo llamativo de la carta compromiso, se puede leer: “El ejercicio del poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás” y, por lo tanto, el funcionario electo se compromete ”a mandar obedeciendo”.

Esta frase está directamente sacada de los principios rectores que ha promovido para el “buen gobierno” y desde su creación el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), el movimiento guerrillero pacífico nacido en Chiapas, en el sur del país, conformado en su abrumadora mayoría por indígenas, que en 1994 se levantó contra el gobierno mexicano y desde entonces su presencia ha sido decisiva en la coyuntura política y social mexicana.

Curiosamente, el EZLN ya ha mostrado su profundo rechazo al sistema partidista mexicano y en más de una ocasión, uno de los líderes del neozapatismo, el “Subcomandante Marcos”, ahora llamado “Subcomandante Galeano”, ha criticado con fiereza al presidente López Obrador, cuando era candidato y ahora al frente del Poder Ejecutivo.

AMLO sobre la economía en su tercer informe de gobierno (Video: Gobierno de México)

Por otra parte, en la reunión de alcaldes electos de Morena, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, dio a conocer que en 2018 Morena gobernaba 391 Alcaldías y Ayuntamientos, y que este año gobernará 692 es decir, 301 más, lo que significa un incremento de 76.9 por ciento.

Asimismo, exhortó a los funcionarios electos de Morena a gobernar apegados a los principios de dicho partido: no mentir, no robar y no traicionar. “Esa es la única manera de no equivocarnos, deben gobernar apegados a nuestros principios y seguir impulsando el proyecto transformador del presidente”, indicó.

Deben comprometerse a regenerar la vida publica del país, nunca deben alejarse del pueblo deben conducirse con austeridad, y siempre poner por delante a quien más lo necesita

Delgado insistió en que México vive “un cambio de régimen político”. “Es una ruptura con un pasado de abusos y de corrupción que todavía se resiste a morir. No sólo votamos por un cambio de gobierno, votamos por un país y un futuro diferente”, dijo, recordando que este 1 de julio se cumplieron tres años del triunfo de López Obrador en las urnas.

