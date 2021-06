“Asistiré a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”: las medidas de Silvano Aureoles tras rechazo de AMLO

Silvano Aureoles espera afuera de Palacio Nacional para entregarle a López Obrador las pruebas sobre los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado. (Foto: Twitter@Silvano_A)

Tras la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirse con Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, y dejarlo afuera de Palacio Nacional, el perredista respondió nuevamente y puntualizó que acudirá el próximo jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar las pruebas que tiene.

“Agradezco a los medios y a todas las personas que me han mostrado su apoyo en esta defensa que emprendimos por el futuro de Michoacán para que no se convierta en un narcogobierno, para que México no se convierta en un narcoestado”, dijo desde su Twitter.

Asimismo, Aureoles ahondó en que deseaba que López Obrador hiciera conciencia de la importancia que tenía la información con la que contaba.

“Espero que el presidente @lopezobrador_ entienda la relevancia y la urgencia de reunirnos para presentarle la información porque, insisto, se trata de un asunto de seguridad nacional”, expresó.

El dirigente de Michoacán ahondó en que irá a todos los lugares que estén dentro de sus posibilidades para ser escuchado, pues no quiere que su entidad esté controlada por el crimen organizado.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, afuera de Palacio Nacional a la espera de una audiencia con López Obrador, para entregarle las pruebas sobre los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado (Foto: Twitter@Silvano_A)

“Como lo dije anteriormente, acudiré a todos los espacios necesarios para que no permitamos que a Michoacán regrese el narcogobierno y aprovecho para informar que el jueves acudiré a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar las pruebas que tenemos”, sentenció.

Cabe recordar que este martes, Silvano Aureoles llegó a Palacio Nacional para solicitar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la intención de presentarle las pruebas de la presunta vinculación de Morena con el crimen organizado.

A través de su cuenta de Twitter, Aureoles Conejo dio a conocer que busca entregar la información al mandatario federal, al tiempo que difundió una fotografía en donde se le observa afuera del recinto histórico.

“El presidente López Obrador me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información que tengo personalmente ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación”, escribió.

AMLO no quiso reunirse con Aureoles (Foto: Presidencia de México)

En un hilo, el aún gobernador michoacano señaló: “Presidente, su partido se convirtió en el instrumento del narco y estoy seguro que usted, como jefe del estado mexicano, comparte mi preocupación. Todos sabemos que compartir esta información abiertamente pondría en riesgo la vida de las personas y eso es algo que usted no permitiría en ninguna circunstancia. Sé que el presidente es un humanista y entiende lo que digo”, destacó.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera, López Obrador fue cuestionado sobre la presencia de Aureoles Conejo afuera de Palacio Nacional, a la espera de poder reunirse con el mandatario.

-¿Va a recibir a Silvano? le preguntó una reportera a López Obrador.

“No, porque no me corresponde. Es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y el Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación, TEPFJ) y si se trata de una acusación sobre un ilícito, hay que acudir a la Fiscalía. Entiendo que viene aqui porque quiere aprovechar que están ustedes, porque no es poca cosa la mañanera, todo lo que aquí ocurre es información, noticia.. pero no es el lugar”, aseveró.

