“Un gobierno que golpea a los niños que padecen cáncer”: dura crítica de Vicente Fox al gobierno de AMLO

(Foto: REUTERS/Ginnette Riquelme)

Luego de la polémica declaración del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre la escasez de tratamientos para niños con cáncer, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a las familias de los pacientes que su Gobierno continuará con los esfuerzos para garantizarles los medicamentos, cuyo abasto, declaró, “ya se está normalizando”.

Sin embargo, esta promesa no fue convincente para el ex mandatario, Vicente Fox (2000-2006), quien no dudó en unirse a las diversas críticas lanzadas al gobierno del tabasqueño por esta preocupante escasez. A su juicio, también citó la controversial - y últimamente reiterada - crítica de AMLO hacia la clase media y, una vez más, su supuesto “solape al narcotráfico”.

“Un gobierno que abraza al narcotráfico y golpea a los niños que padecen cáncer, a la clase media y empresarios”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Información en desarrollo...