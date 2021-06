Arrestos a quienes no usan cubrebocas en Guanajuato violan derechos humanos: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional pidió que no se hagan arrestos arbitrarios (Foto: EFE/ José Pazos)

Amnistía Internacional (AI) México hizo saber su preocupación por las detenciones arbitrarias que se hicieron el fin de semana pasado a personas que no tenían cubrebocas puesto. Por esta razón, la organización de Derechos Humanos, envió una carta al Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y al Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana.

En el escrito, AI señaló que hubo detenciones en dos distintas ocasiones, pero llamó su atención que el fin de semana se detectaron numerosas irregularidades, como el que no hubiera sana distancia.

“Amnistía Internacional tiene conocimiento de que durante el operativo del 27 de junio las personas detenidas fueron subidas a camionetas de la policía municipal sin ningún tipo de medida para evitar contagios, como la sana distancia y sin que se les proporcionara cubrebocas. Además, que en algunos casos fueron presentados hasta cuatro horas después de ocurridas las detenciones y que fueron liberadas previo al pago de la multa correspondiente a faltas contra la salud pública”, declaró el oficio.

La organización también recordó que estos arrestos no han sido los únicos en su tipo que se han hecho en el estado, pues de julio a noviembre del año pasado se detuvieron alrededor de 1,282 personas por la misma razón.

La carta va dirigida al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Foto: Twitter@diegosinhue)

Aunado a esto, AI explicó que, aunque es obligación del Estado mantener la salud de sus residentes, no pueden tomar medidas que llegan a violar los Derechos Humanos, sino que “deben ser constitucionales y ser las idóneas, proporcionales y necesarias”.

“Para el caso que nos ocupa, Amnistía Internacional observa con preocupación que la detención de personas que no portan cubrebocas y su posterior privación de la libertad responden a una medida que no tiene su fundamento en la Constitución, pues no es decretada por mandato presidencial, y bajo el procedimiento correspondiente”, subrayó la organización.

Por otra parte, la ONG explicó que la entidad no está haciendo una buena tarea de prevención, pues el apresamiento del público que no sigue las pautas sanitarias, no tiene el mismo efecto que tratar de generar conciencia ante el público.

“Cuando se empodera a la ciudadanía con conocimientos basados en evidencias científicas para proteger su propia salud y la de sus comunidades y se le dan herramientas y recursos económicos para cumplir voluntariamente medidas de cuarentena y aislamiento, o como en este caso el uso de equipo de protección, la población tenderá a hacerlo”, recalcó.

El 27 de junio de 2021 la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que 29 hombres y 8 mujeres fueron detenidas por no usar cubrebocas en la vía pública (Foto: José Alfredo Carbajal/cuartoscuro.com)

Para terminar, la organización resaltó la ironía de hacer detenciones que se supone que son para proteger al público del contagio, solamente para no tener medidas de precaución al momento de ser arrestados.

“Observamos que las detenciones de personas pueden colocarlas en contextos de alto riesgo de contagios al no contar con las medidas sanitarias adecuadas, vulnerando así su derecho a la salud y a la integridad”, insistió.

Por eso invitó a las autoridades a considerar no aplicar restricciones o la suspensión de sus derechos, Además, finalizó que será a través del conocimiento que el público cumplirá públicamente con las medidas.

La detención

El pasado domingo 27 de junio, el Operativo Madero terminó con la detención de 37 personas que no usaron cubrebocas en vía pública. La Secretaría de Seguridad Pública de León informó que se trataba de 29 hombres y 8 mujeres.

Aunado a esto, Protección Civil realizó numerosas entrevistas en diferentes bares del lugar supervisando que se continúe con las medidas sanitarias y aforos permitidos.

