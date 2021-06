“A las puertas de la cárcel, así debe estar Silvano Aureoles”: Epigmenio Ibarra se lanzó contra el gobernador

Epigmenio Ibarra mencionó que la visita fallida de Aureoles se planeó para que los medios de comunicación lo notaran (Fotos: Misael Valtierra/Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejara esperando al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afuera de Palacio Nacional, uno de los simpatizantes más sobresalientes de la administración de la 4T, Epigmenio Ibarra, emitió una serie de tuits en donde mencionó que el michoacano sólo busca llamar la atención de los medios de comunicación.

“No frente a una reja sino detrás de ella. No en ese banquillo sino en el de los acusados. No a las puertas de Palacio Nacional sino a las de la cárcel. Así debe estar Silvano Aureoles. No les parece?”, escribió el periodista y productor de Argos.

Epigmenio Ibarra se ha destacado por ser abiertamente alguien que apoye las causas y el gobierno de López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, constantemente se ha dicho simpatizante de MORENA, pero principalmente del mandatario, así como también se ha lanzado en contra de quienes cuestionen las decisiones del ejecutivo, tal es el caso de Felipe Calderón, Loret de Mola, Diego Fernández de Cevallos, Chumel Torres, Victor Trujillo, por mencionar algunos.

Epigmenio Ibarra mencionó que Aureoles debe estar detrás las rejas de una cárcel (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@epigmenioibarra)

Aureoles se presentó a la también residencia del ejecutivo con el fin de entregarle a AMLO las supuestas pruebas que demuestran sus declaraciones sobre la intervención del crimen organizado en el proceso electoral en su entidad.

Ante ello, el presidente López Obrador señaló que se trata de cuestiones judiciales que se tienen que ventilar en la Fiscalía General de la República y, en su caso, en los órganos electorales.

“No puedo estar recibiendo aquí a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político electoral, no me corresponde eso, hay que cuidar la investidura presidencial”, comentó el mandatario.

Ibarra comparó a Silvano Aureoles con el ex candidato a la presidencia Diego Fernández de Cevallos (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@epigmenioibarra)

A las 8:33 de la mañana del 29 de junio, Silvano Aureoles escribió un tuit en donde indicó que no fue recibido por López Obrador y 13 minutos después, publicó otro en el que reiteró su intención de entregar la información que de caer en las manos incorrectas, pondría en riesgo la vida de las personas.

“En algún momento lo voy a alcanzar, en alguna de sus giras, habré de buscar acompañarlo para que me reciba en mano los documentos que quiero entregarle. Si dice que haga la solicitud formal de una audiencia, lo haré, es una derecho como ciudadano, más allá de mi condición de gobernador”, comentó Aureoles.

Silvano Aureoles se retiró de Palacio Nacional a mediodía, después de permanecer alrededor de 4 horas afuera de la puerta uno del recinto, sentado en un banquito de plástico.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, afuera de Palacio Nacional a la espera de una audiencia con López Obrador

Todo surgió después de que el pasado 24 de junio el presidente López Obrador mencionara que el gobernador michoacano debería de presentar las pruebas donde sustentaran que el crimen organizado ayudó a MORENA a ganar la gubernatura del estado de Michoacán.

“Pues que pruebe, si tiene elementos”, fueron las palabras con las que el mandatario instó al miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRD) a que diera sustento a sus acusaciones.

Por su parte, Silvano Aureoles ha mencionado que de los 14 municipios donde operan grupos delictivos, Morena ganó 13 alcaldías, mismas donde Ramírez Bedolla obtuvo el 71.6 por ciento de los votos.

“El presidente López Obrador debe estar muy preocupado porque el partido que él fundó está al servicio del crimen organizado, México se encamina a ser un narcoestado”, comentó.

