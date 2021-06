García Cabeza de Vaca negó el envío de refuerzos de la Guardia Nacional tras la masacre de Reynosa

(Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, negó el arribo de nuevos elementos de la Guardia Nacional a la región tras la masacre de Reynosa, suscitada el pasado 19 de junio; aseguró que los operativos actualmente desplegados han corrido sólo por cuenta del estado.

“Es importante señalar que fue el gobierno del estado el que llevó a cabo estos operativos. Se ha mencionado que ha llegado refuerzo por parte de la Guardia Nacional. No es el caso, no ha llegado elementos adicionales a los que ya se tenían aquí.”, declaró.

Esto, comentó, a pesar de haber entablado comunicación vía telefónica con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para “pedir que, en situaciones de esta naturaleza, se tenía que mandar un claro mensaje a estos grupos criminales y utilizar todos los instrumentos que tuviera el estado mexicano para combatir a estos criminales”.

Por ello, el funcionario hizo un llamado a todos los niveles de gobierno para colaborar en favor de la seguridad de Tamaulipas y afirmó que continuarán los esfuerzos de las autoridades estatales para erradicar a los grupos criminales y dar con los responsables del ataque.

“Que los criminales sepan de antemano que este tipo de conductas arteras no recibirán titubeos por parte de la autoridad y que serán perseguidos hasta las últimas consecuencias. De ahí mi llamado a que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad (...) Al margen de contar o no con la colaboración del Gobierno federal, en mi Gobierno no habrá espacios para la delincuencia; no habrá tregua contra los violentos.”, declaró.

(Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

En su conferencia de prensa, el gobernador informó que tras el “cobarde” ataque, se coordinó “el mayor de los despliegues operativos” para la captura de los criminales, cuyo más reciente avance fue la captura de 8 presuntos autores intelectuales y/o materiales de los hechos delictivos, entre los cuales se encuentra “La Vaca”, un cabecilla del Cártel del Golfo.

En tanto, los otros siete sujetos, de acuerdo a lo informado por Luis Alberto Rodríguez Suárez, vocero del Gabinete de Seguridad estatal, ejercían meramente labores de sicariato. Asimismo, informó que hasta el momento se han llevado 39 acciones de investigación para identificar elementos y así dar con los culpables del multihomicidio.

Fue el pasado domingo cuando el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Seguridad Publica (SSP), comunicó estas detenciones con las cuales suman, hasta ahora, 13 los detenidos con relación a los homicidios de Reynosa.

Asimismo, señalaron que también se aseguraron 8 vehículos; 16 armas de diversos calibres, dos de ellas de alto poder y más de 3 mil 900 cartuchos útiles de diversos calibres. Además de 80 cargadores, 8 chalecos balísticos, 2 granadas y equipamiento táctico, así como un paquete con presunta marihuana.

Información en desarrollo...