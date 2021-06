“El país de López es un desmadr..”: Vicente Fox volvió a criticar a AMLO vía Twitter

Vicente Fox constantemente deja ver su postura a través de redes sociales sobre las acciones del actual presidente (Foto: Cuartoscuro)

El ex presidente Vicente Fox Quesada arremetió contra la actual administración de Andrés Manuel López Obrador después de que en la conferencia matutina del 28 de junio se informara que los delitos por feminicidio aumentaron un 7.1% entre los meses de enero y mayo.

“Feminicidios, homicidios, masacres, asaltos, robos, violaciones........ El país de López es un desmadre!!”, escribió el ex presidente panista.

El ex presidente Vicente Fox ha sido una de los principales personalidades en criticar el gobierno de la 4T (Foto: Captura de pantalla Twitter/@VicenteFoxQue)

Durante la mañanera, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez informó que el mayor número de dichos delitos se concentran en ocho estados: Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Jalisco, Quintana Roo, Colima, Sinaloa y Chiapas; que representan el 57. 4 % de los feminicidios. Mientras que Tijuana, Culiacán, Juárez, Guadalajara, y Monterrey presentan el otro 7.9%.

De acuerdo con la información proporcionada por Icela Rodríguez,en lo que va del 2021, se han reportado 423 victimas por este delito, además detalló que en la Ciudad de México toda carpeta de investigación que se abra por homicidio cuya víctima es mujer se manejará como feminicidio.

Además indicó que a mediados de junio se presentó un aumento en el delito de violación de un 30%, mientras que la trata de personas registró un incremento de 47 %.

Icela Rodríguez también detalló que hubo un incremento en los delitos de violación y trata de personas (Foto: Cuartoscuro)

La secretaria enfatizó que la administración del presidente tiene el compromiso para que en todos los estados de la república se tipifique de manera correcta, ya que, de acuerdo con Icela Rodríguez, “durante décadas se redujo, minimizaron e ignoraron los feminicidios”.

“En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos el compromiso de clasificar adecuadamente los feminicidios, sin importar que esa suma implique un aumento en las estadísticas”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez comentó que durante décadas se minimizó el feminicidio (Foto: Cuartoscuro)

Vicente Fox ha sido una de las personalidades de la política que más ha criticado la administración del Gobierno de la 4T, ya que constantemente se le lee en Twitter descalificando toda aquella declaración y acción que Andrés Manuel López Obrador realice.

En la misma conferencia de prensa, el presidente señaló que los “cárteles de la droga surgieron durante el periodo neoliberal”.

“No surgieron estos grupos en estos dos años y medio que llevamos nosotros, el grupo Sinaloa ya lleva su tiempo, el del Golfo también y su historia, cómo se constituyeron, el de Jalisco, lo mismo; el grupo de Guanajuato que tanta violencia genera. ¿Cuándo se constituyó? Pues todos en el periodo neoliberal porque había una asociación delictuosa, porque se protegía a los grupos, no había una separación entre autoridad y delincuencia, además eran dos delincuencias, y se entendían bien, la llamada delincuencia organizada y la de cuello blanco”, mencionó López Obrador.

Ante ello, Vicente Fox calificó el pensar del presidente de una manera despectiva. “López que ideas más sonsas se te ocurren. Debes leer aunque sea un poquito. O mejor aún regresar a la primaria”, escribió el ex mandatario.

López Obrador mencionó que considera importante tener presente la memoria histórica para la próxima consulta del 1 de agosto con el fin de enjuiciar a ex presidentes. También criticó a los medios de comunicación por no promover dicha consulta, pues dijo que estos se encuentran " del lado de los poderosos”.

“Considero que es un ejercicio importante, no solo legal sino moral, si el periodo neoliberal causó un daño tremendo al país, es el peor periodo en la historia de México, fue un proceso de degradación, de decadencia, un proceso de degradación progresiva, ¿cómo no se va a revisar? Y no solo es un cuestionamiento a los presidentes, sino al modelo que impusieron con el propósito de saquear, robar, humillando al pueblo de México” destacó el jefe del ejecutivo federal.

