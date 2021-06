La verdad detrás de los supuestos camiones de Morena cargados con droga en Michoacán

(Foto: Cuartoscuro/Twitter)

La tarde de este jueves 24 de junio circuló en redes sociales una fotografía donde se observa a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confiscando droga al interior de unos camiones con el logotipo de Morena, el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018.

Incluso hubo medios de comunicación que tomaron el hecho como verdadero. Sin embargo, el Equipo de Verificación de Infobae México, con el objetivo de que los lectores no caigan en Fake News, se dio a la tarea de desmenuzar la noticia.

Y es que la fotografía de los camiones con los rótulos de Morena fue manipulada, es decir, es completamente FALSA.

Al hacer un ejercicio de verificación, nos dimos cuenta que la foto real fue publicada por la Sedena, esto luego de que el Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional decomisaran posible cristal en el estado de Michoacán.

En la imagen real se aprecia a los uniformados inspeccionando el autobús, pero en ningún lado se ve la leyenda de “Morena, la esperanza de México”.

Cabe señalar que el decomiso de droga en un autobús fue verdadero, pero la fotografía con logo de Morena no lo es.

Esta es la foto real sin edición (Foto: Sedena)

A continuación, te presentaremos todos los detalles sobre el decomiso que se hizo, por lo que la información presentada es verdadera.

El pasado 23 de junio, elementos de la Guardia Nacional y del Ejercito Mexicano aseguraron 280 kilogramos de una sustancia con características similares a las del cristal en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Los hechos ocurrieron cuando elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, al realizar una inspección de rutina a un autobús de pasajeros, sobre la carretera Apatzingán-Buenavista, localizaron en uno de sus compartimientos 14 bolsas de plástico color negro que en su interior contenían una sustancia granulada con rasgos semejantes al cristal.

Según un comunicado de la Sedena, la posible droga confiscada tendría un precio estimado en el mercado nacional de 83 millones 599 mil 711 pesos.

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

SILVANO AUREOLES VS MORENA

La mañana de este miércoles, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, estuvo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en su programa radiofónico Por la mañana, en donde declaró que el triunfo del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las pasadas elecciones intermedias, celebradas el 6 de junio, fue decidido por el crimen organizado.

Y es que durante la entrevista sobre la última etapa del gobierno de Aureoles Conejo al frente del estado de Michoacán, este declaró que durante los años 2010, 2011 y 2012, el estado vivió momentos muy complicados, que no fue fácil remontar el periodo “de mucha ingobernabilidad, de presencia muy descarada del crimen organizado pues, prácticamente, como un gobierno paralelo”.

(Foto:Misael Valtierra/ Cuartoscuro)

Aureoles menciona que hizo el mayor esfuerzo para que Michoacán no cayera, de nuevo, en manos del crimen organizado durante su mandato, pero ahora, desde hace casi tres años, esto cambió por la política de “abrazos no balazos”. “Eso limitó severamente la capacidad, tú sabes que los estados, primero no es nuestra competencia combatir la delincuencia organizada, es una facultad de la federación, pero resulta que ahora no, porque los delincuentes humillan a la Guardia Nacional, humillan a los soldados, a las Fuerzas Armadas, lastimosamente, porque tienen la instrucción de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa”.

Ante una pregunta de Gómez Leyva, dijo que si se confirma que Alfredo Ramírez Bedolla quedará de gobernador en Michoacán, “el crimen organizado va a poner otra vez al gobernador. Es decir, Alfredo Ramírez Bedolla, representara otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán, porque ellos lo pusieron”.

