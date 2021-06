Se quedó varado tras fuertes lluvias y aún así se rió: el automovilista en Nuevo León que se hizo viral

(Foto: Captura de pantalla @telediariomny)

Baltazar Quiroz, un automovilista que se quedó varado en medio de la calle en Nuevo León, debido a las fuertes lluvias de días recientes, se hizo viral en redes sociales por su buena actitud ante semejante suceso.

El video comienza con un hombre que está siendo entrevistado por Telediario al momento en que su automóvil blanco se encuentra inmovilizado a la mitad de la acera. No obstante, aún con lo estresante que podría parecer la situación, el regiomontano decidió tomarse con humor el hecho.

“Lo que pasa es que de repente ya no jaló, vi que varios carritos pasaron y yo dije, ‘ay, no, mejor me regreso y se me apagó”, destacó entre risas.

Asimismo, puntualizó que iba camino al trabajo cuando le sucedió la desgracia, pero ya no tuvo ningún remedio y mandó un mensaje para las personas de su trabajo.

“Vengan por mí, traigan un cafecito y unos panes porque ando todo mojado”, dijo.

Las autoridades de Nuevo León señalaron que la lluvia de seis meses cayó en seis horas (Foto: Cuartoscuro)

Tras viralizarse, los reporteros de dicho medio y los internautas decidieron contactarlo y regalarle unas donas y su respectivo café, además de realizarle una segunda entrevista.

“La gente que me conoce sabe que soy así, siempre con una actitud positiva, porque vida solo hay una, hay que viajar ligero, tomarlo siempre con la mejor actitud”, concluyó.

Cabe recordar que el martes 22 de junio, una tormenta eléctrica despertó a Monterrey. Poco antes del amanecer, cerca de las 05:00 de la mañana, los truenos comenzaron a caer en la capital de Nuevo León, provocando un estruendo que impidió a muchos volver a dormirse.

A través de redes sociales, los usuarios compartieron imágenes del temporal. En una de las grabaciones se observa una palmera en llamas, tras recibir el impacto de un rayo. Ocurrió en el Barrio Antiguo, cerca del restaurante la Divina, en la calle Riva Palacio, esquina con Mina. Además, en otras imágenes se aprecia la frecuencia con la que caían los rayos.

Temporada de lluvias en (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Por las fuertes lluvias, algunos ciudadanos reportaron esta mañana inundaciones en la Carretera Nacional de Norte a Sur, a la altura de la plaza La Nacional, así como el camino a Villa de Santiago, por la iglesia San Isidro Salvador. Además, se registraron encharcamientos en Los Pinos y Santa Bárbara, en Joyas de Anáhuac.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dicha noche también se registraron lluvias fuertes y descargas eléctricas en otros puntos de Nuevo León, principalmente en Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Bustamante, Villaldama, Mina, Hidalgo, García y municipios aledaños. El organismo climático emitió también un aviso por posibles torbellinos y tornados en la entidad.

Estas condiciones climáticas fueron causadas por la combinación de un Frente Frío atemporal que se extiende sobre el norte, el número 59, y la inestabilidad de la atmósfera superior. Estos fenómenos también causaron precipitaciones intensas y fuertes rachas de viento en Coahuila y Tamaulipas.

Clima para el jueves en Nuevo León

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 24 de junio, se pronostican chubascos en Nuevo León y temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados. Asimismo, respecto al viento podrían registrarse rachas de 60 a 70 km por hora.

