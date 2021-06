“Si están crudos no se vacunen”: autoridades de Baja California pidieron a jóvenes no acudir con resaca a vacunarse contra COVID-19

(Foto: Reuters/Jorge Duenes)

El Gobierno de Baja California pidió a la población juvenil no asistir “crudos” a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, porque podrían tener efectos secundarios.

“Si están crudos o con resaca no se vacunen, porque van a tener efectos secundarios que van a ser mayores”, alertó en videoconferencia el secretario de Salud del estado, Alfonso Pérez Rico, aclarando que si bien sí se pueden ingerir bebidas alcohólicas luego de vacunarse, no es recomendable, pues los efectos secundarios se pueden confundir con los de la resaca.

“Si empiezo a tomar mucho y me empieza a doler la cabeza, no sabremos si fue por beber bebidas no saludables o por la vacuna”, comentó.

Y es que cabe recordar que en algunos estados fronterizos, como Baja California, ya se comenzó a inocular a la población de 18 a 39 años de edad con las vacunas Johnson & Johnson, las cuales fueron compartidas por Estados Unidos.

(Foto: EFE)

Hay que mencionar que en el país vecino, esta marca de vacuna se mantuvo fuera de circulación por supuestos efectos secundarios, pero después volvió a aplicarla a sus ciudadanos.

En ese sentido, entre los 32 estados del país, Baja California lidera la cobertura de vacunación en México, pues un 57% de la población adulta ha recibido al menos una dosis después de la aplicación de más de 720,238 vacunas de Janssen donadas por el país estadounidense en los últimos días.

Durante la conferencia matutina de ayer, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que a fin de agilizar el proceso de vacunación contra COVID-19 en Baja California, abrirían 15 centros de vacunación más para un total de 35 en los seis municipios de la entidad.

“Este martes se abrirán más centros de vacunación para darle agilidad a todo el tema y acercarnos más con la población, va a haber brigadas itinerantes que acudirán a maquiladoras para que los trabajadores no se queden sin vacunar”, dijo.

(Foto: Reuters/Jorge Duenes)

Apertura del registro para la vacuna COVID-19 en adultos de 30 a 39 años

El gobierno federal informó que a partir de este martes 22 de junio se habilitó el registro de vacunación contra COVID-19 para las personas de 30 a 39 años. De esta manera, el programa de inmunización continúa avanzando en el país.

Sin embargo, a pesar de que el objetivo está claramente definido, el portal mivacuna.salud.gob.mx especifica que los ciudadanos de 29 años, que cumplan 30 antes de terminar el 2021, podrán realizar su inscripción.

Actualmente, los grupos candidatos a vacunación durante esta etapa son:

- Mayores de 18 años que residen en un municipio fronterizo del norte del país.

- Embarazadas mayores de 18 años con más de 9 semanas de gestación.

- Personas que cumplen 30 años o más en este año.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el se trata de un proceso sencillo, para el que sólo se requiere la Clave Única de Registro de la Población (CURP).

Cómo hacer el registro de vacunación contra coronavirus

- Ingresa a la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

- Llena el campo disponible con tu CURP

- Selecciona la afirmación “No soy un robot” y da clic en la opción “Confirmar CURP”.

- Indica la entidad y municipio donde actualmente resides

- Llena los campos de código postal y número telefónico

- Dar clic en “Enviar” y luego en “Guardar”.

En seguida aparecerá una leyenda de confirmación con la fecha y sede de inmunización.

