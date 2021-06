Cuánto debes ganar para comprar o rentar en las alcaldías más populares de la CDMX

La alcaldía Cuauhtémoc es una de las favoritas para rentar en la CDMX. EFE/Jorge Núñez

Al momento de buscar comprar o rentar una casa o departamento en la Ciudad de México, hay que tener en cuenta varios factores, como la seguridad de la zona, la cercanía con el transporte para movilizarse de forma rápida y eficaz, la cercanía de lugares como supermercados, e incluso, el tiempo que te toma trasladarte a tu empleo.

Depende de la zona y de muchos factores sobre esta, es que puede medirse el precio de la compra o la renta de algún inmueble. La plataforma especializada sobre estos temas Inmuebles24, mostró algunos datos del mes de mayo pasado, en torno a los precios de rentas promedio en las cinco alcaldías de la Ciudad de México que ofrecieron más oportunidades en cuanto a rentas de propiedades.

Estas fueron:

Estos precios se basaron en el promedio de la renta mensual de un departamento de aproximadamente 65 metros cuadrados con dos habitaciones.

Por otra parte, los costos para venta por metro cuadrado en las alcaldías con más ofertas de inmuebles fueron:

El centro histórico se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc, en la que el promedio de precio de renta es de $14,742 pesos. EFE/Mario Guzmán

Esta información se basó en un departamento de aproximadamente 65 metros cuadrados con dos habitaciones. El director de Marketing de Inmuebles24, comentó que “nuestro hogar es un patrimonio no sólo físico, sino emocional, pues allí se construyen hoy las relaciones no sólo de familia, sino de trabajo y hasta culturales o de entretenimiento. A veces nos preocupa no encontrar el lugar que se adapte a nuestras necesidades”.

Las alcaldías con mayores opciones para comprar y rentar, según datos de la plataforma de abril, son Benito Juárez, que registró un total de 15,248 departamentos en venta y 4,421 en renta. Por otra parte, en la Miguel Hidalgo se registraron 11,333 departamentos en venta y 10,970 en renta. La alcaldía Cuauhtémoc ofertó 8,749 departamentos en venta y 3,725 en renta.

En mayo, las tres alcaldías con más oportunidades inmobiliarias de casas, tanto de venta como de renta, según la plataforma, fueron: Miguel Hidalgo con 679 casas en renta y 1,933 en venta; Álvaro Obregón tuvo 385 casas en renta y 3,078 en renta y Coyoacán había 190 casas en renta y 2,689 en renta.

Colonias para rentar en la Ciudad de México

Luego de la pandemia de COVID-19 que afectó a la población mexicana en general, la mayoría de los capitalinos han volteado a ver algunas colonias, no tan populares y caras, para vivir. Esto luego de que su bolsillo sufriera de manera notoria con la pandemia que aún no termina.

La delegación Miguel Hidalgo es la más cara para rentar en la CDMX, con un precio promedio de $16,889 pesos. (Foto: CUARTOSCURO.COM)

Expertos de la empresa inmobiliaria Lamudi, atribuyen una intención de movilidad al trabajo desde casa, donde ya no sería necesario que la ubicación de la vivienda sea un factor determinante para su elección. Por esto, las personas que rentan han volteado a ver otros lugares en donde se gasta menos en una renta, por ejemplo, las colonias Copilco el Alto, Portales y Granjas Coapa, que se incluyeron en el Top 10 de las colonias con mayor demanda para rentar un departamento, según la misma empresa inmobiliaria.

En promedio, rentar un departamento en estas colonias de la Ciudad de México costaría lo siguiente:

Del Valle: 18,600 pesos

Anzures: 20,000 pesos

Polanco: 49,000 pesos

Narvarte: 16,000 pesos

Condesa: 27,000 pesos

Copilco el Alto: 10,300 pesos

Roma Sur: 18,600 pesos

Roma Norte: 21,600 pesos

Granjas Coapa: 11,800 pesos

Portales: 12,300 pesos

Juárez: 22 mil 600 pesos

