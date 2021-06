¿Suicidio o asesinato?: al interior de la celda donde murió la doctora Beatriz Hernández

Beatriz Hernández (Foto: Facebook / Pao Palacios)

Beatriz Hernández, de 29 años, fue vista con vida por última vez el miércoles 9 de junio. Residente de Cirugía en el Hospital General de Pachuca (Hidalgo), se disponía a pasar unos días con su familia; sin embargo, no se logró. La tarde de aquel día, la doctora tuvo un choque múltiple que la envió a la comandancia municipal, donde quedó retenida en una celda. Minutos más tarde, Beatriz estaba muerta.

(Fotos: Captura de pantalla/Vía Azucena Uresti)

En una versión de claroscuros, el gobierno municipal aseguró que la doctora, intoxicada, se suicidó con un pedazo de tela tras discutir fuertemente con su padre. La familia rechazó la versión. Este jueves, tras una maratónica audiencia, la jueza Rosa María López dictaminó que el caso de la doctora se trató de un suicidio y no un feminicidio, esto de acuerdo a la autopsia y a las grabaciones del interior de la celda.

Las imágenes difundidas por la periodista Azucena Uresti presentan el momento del ingreso de la mujer a los separos de la comandancia. Aproximadamente a las 18:00 horas, Beatriz Hernández ingresó al inmueble acompañada de dos mujeres policías. Una de ellas se adelanta, mientras la otra camina junto a la doctora y la abraza.

Las autoridades municipales aseguraron que el padre de Beatriz la visitó en los separos poco después del incidente, donde presuntamente discutieron.

Para las 18:53 horas, Beatriz aparece en las cámaras con un pedazo de tela blanca en sus manos y la coloca en su cuello, se levanta, sube a la puerta e intenta amarrarse.

A las 19:25 horas aparece nuevamente en las grabaciones, pero ya desvanecida. Los elementos tratan de reanimarla; 20 minutos después llega la ayuda médica; sin embargo Beatriz ya no tiene signos vitales.

La necropcia indicó que Beatriz presentaba asfixia mecánica por suspensión incompleta y lesiones graves internas en el hígado causadas por el choque automovilístico.

Siete policías fueron procesados por homicidio culposo, debido a que no garantizaron la integridad de la mujer. La jueza advirtió que al momento del accidente, la occisa necesitaba atención inmediata.

Beatriz era alguien que destacaba y tenía muchas aspiraciones, además de que le gustaba mucho el trabajo que realizaba.

“Beatriz tenía muchos deseos de tener éxito en la vida, de seguir salvando vidas. Era una niña muy apegada a los estudios, con buenas calificaciones y siempre con el deseo de salir adelante. Era trabajadora, responsable, libre, honesta y muy entregada a su trabajo. A las personas que no tenían recursos económicos les conseguía incluso el medicamento”.

Asimismo, el hermano de Betty recalcó desde sus redes sociales que era muy ocurrente y también sonreía mucho. Además de que tenía siempre un gran ímpetu de salir adelante.

“Me quedo con tu sonrisa tus locuras y ocurrencias que siempre tenías, tus ganas de siempre salir adelante y cumplir tus metas. Con los recuerdos más bonitos de nuestra niñez , los viajes que tanto disfrutamos, tu apoyo incondicional siempre como persona como hermana amiga y Doctora. La Doctora corazón como en la familia de cariño te decíamos. Gracias hermana te amo, vuela alto donde tu luz siga brillando. Nosotros no pararemos hasta hacerte justicia tu no moriste a ti te mataron”, remarcó.

SEGUIR LEYENDO: