“Insuficiente y tardío”, el dictamen preliminar sobre colapso de la Línea 12 del Metro: PAN

La dirigencia de Acción Nacional en la capital respondió con dureza al primer informe sobre la tragedia en la Línea Dorada (Foto: Cortesía PAN CDMX)

El PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición política en México, cuestionó el primer peritaje presentado este miércoles sobre las causa del colapso de la Línea 12 del Metro capitalino, que dejó 26 muertos y docenas de heridos, por ser “insuficiente y tardío”, así como la falta de “independencia” en la investigación.

Andrés Atayde, dirigente del PAN en CDMX, aseguró que el peritaje fue “mandado a hacer por la Jefa de Gobierno”, en referencia a Claudia Sheinbaum. “Seguiremos exigiendo un peritaje independiente y no uno promovido desde la Jefatura de Gobierno, no se puede ser juez y parte en este lamentable suceso”, sostuvo el líder panista.

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado Sheinbaum, presentó la primera fase de las investigaciones sobre la tragedia de la llamada “Línea Dorada” realizado por empresas privadas internacionales, donde señalaron que, de forma preliminar, todo apunta a que hubo una falla estructural relacionada con la construcción de la obra como el origen de la caída de la ballena en el paso elevado que causó el desplome a principios de mayo.

Los especialistas de DNV (Det Norske Veritas), la compañía encargada del peritaje, determinaron que el derrumbe en el Metro capitalino fue provocado por una falla estructural asociada al menos a seis deficiencias en el proceso constructivo identificadas hasta ahora: el proceso de soldadura de los pernos Nelson; la porosidad y falta de fusión en la unión perno-trabe.

Dictamen Preliminar estima que falla estructural causó el desplome en L12 (Video: Gobierno CDMX)

Así como la falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente; los diferentes tipos de concreto en la tableta; las soldaduras no concluidas y mal ejecutadas; y la supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. Aquí se puede consultar el peritaje completo de esta primera fase.

Tras conocer el reporte preliminar, Atayde llamó a Sheinbaum a “dejar de solapar a quien se ostenta como Directora del Metro pero que en los hechos, no da la cara ni asume su responsabilidad”, en referencia a Florencia Serranía, quien ha mantenido su cargo a pesar de diversas tragedias ocurridas en el Metro CDMX en los últimos meses.

“La ausencia de Florencia Serranía durante la presentación del dictamen preliminar sólo muestra su falta de interés y compromiso no solo con las víctimas sino con todos los capitalinos. Le hacemos un exhorto a la Jefa de Gobierno a dejar de encubrir a la todavía Directora del Metro Florencia Serranía porque eso, también es corrupción”, añadió.

La tragedia de la Línea 12 no trajo consigo ninguna renuncia ni despidos en el gobierno de Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter @CNPC_MX)

Por otro lado, lamentó la “pésima atención” que se ha dado a las víctimas y a sus familiares, que al verse abandonados por las autoridades capitalinas han tenido que buscar justicia en otro país.

Atayde insistió también en que Acción Nacional en la Ciudad de México no permitirá una apertura parcial de la Línea 12 “porque sería poner en riesgo a los capitalinos que a diario utilizan este medio de transporte”.

Finalmente, exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acelerar las investigaciones, presentar las denuncias y librar las órdenes de aprehensión correspondientes contra quienes resulten responsables.

Más temprano, el senador Miguel Ángel Mancera, ex Jefe de Gobierno de la CDMX (2012-2018) respondió que estaba presente frente a los medios ante la pregunta sobre si tenía la conciencia tranquila. “Aquí estamos. No es un tema de conciencia, es un tema de saber que se hizo lo que se tenía que hacer. No vamos a caer en nada de eso, en politizar”, dijo, además de mostrarse dispuesto a cooperar con la investigación.

