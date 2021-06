Ejecutaron a David Sánchez, ex alcalde de Apaseo el Alto, Guanajuato

El ex alcalde fue secuestrado el año pasado y había recibido amenazas contra él y contra su familia (Foto: Twitter@maricelaluna)

David Sánchez Malagón, ex alcalde de Apaseo el Alto, Guanajuato, fue ejecutado por la mañana de este 16 de junio mientras circulaba a bordo de su vehículo sobre la carretera que conduce a Tarimoro.

Reportes de seguridad indican que el ex edil fue localizado con impactos de arma de fuego dentro de una camioneta tipo pick up, color negra, marca Volkswagen modelo Amarok y con placas de circulación de Guanajuato.

Por imágenes compartidas se observan hasta seis disparos en la ventana del conductor. Se presume que los agresores habrían dado alcance a la víctima para asesinarlo alrededor de las 07:00 horas de este miércoles.

Sánchez Malagón fue presidente municipal de Apaseo el Alto de 2009 a 2012 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El ex munícipe fue secuestrado y dejado en libertad el 2 de agosto de 2020, por lo cual venía de una experiencia traumática. Previamente había sufrido amenazas contra él y su familia. Pese a ello, las autoridades no le brindaron protección alguna.

El PRI condenó el asesinato de David Sánchez Malagón (Foto: Twitter@maricelaluna)

Personal ministerial acudió al sitio de la ejecución para el procesamiento de la escena, levantamiento de indicios y traslado del cuerpo al servicio médico forense.

Familiares del ex alcalde también arribaron al lugar de los hechos para las diligencias correspondientes. El cadáver fue llevado hasta Celaya.

El PRI condenó el asesinato de David Sánchez Malagón y exigió a las autoridades para esclarecer el atentado para que los hechos no queden impunes.

“Para el PRI, el homicidio del ex presidente municipal de Apaseo el Alto es una prueba más de que urge que los tres niveles de gobierno den resultados en materia de seguridad, en la prevención de actos de violencia como el ocurrido la mañana de este miércoles.

“Frente a la imparable ola de asesinatos urge que las autoridades estatales y federales asuman el papel que les corresponde en materia de prevención y de procuración de justicia, porque el nivel que ha alcanzado la cifra de homicidios es una situación inadmisible y los más afectados son los ciudadanos”.

De acuerdo con la fuerza política del tricolor, la ciudadanía se encuentra en estado den indefensión y la mayoría de los asesinatos no se castigan, aunado a que las detenciones de los responsables es una excepción.

Personal ministerial acudió para las diligencias correspondientes (Foto: EFE/ Str)

“Eso ha contribuido a que en municipios del estado los asesinatos sean recurrentes y que esos crímenes, que son la manifestación más violenta de la inseguridad, tengan en jaque a zonas del estado como la región Laja-Bajío, de la cual forma parte Apaseo el Alto”, aseveró el PRI.

Por último, el Revolucionario Institucional acusó que las autoridades no han realizado mayores esfuerzos para que los ciudadanos confíen en que tendrán garantías de seguridad.

Apenas este martes, una balacera sacudió a Moroleón cuando los vecinos de la zona realizaban un cortejo fúnebre a lo largo de las calles.

Durante el ataque murió un hombre, a plena luz del día, quien marchaba junto a todos los demás asistentes alrededor del féretro, por lo que se pidió el auxilio de las fuerzas de seguridad.

Las detonaciones sucedieron en las calles Benito Juárez y Constitución, en el camino entre la Parroquia del Señor de Esquipulitas y el panteón de los Dolores. Los responsables del tiroteo huyeron de la zona.

Los demás acompañantes de la difunta también escaparon para salvar su vida, otros presentaron crisis nerviosa, y quienes vivían cerca acudieron a sus hogares para protegerse de la balacera.

La ventana del piloto presentaba al menos seis impactos (Foto: Twitter@maricelaluna)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) se enfrentan para extender su poderío en el estado. La venta de cristal se volvió una atractiva fuente de ingresos y poder que podría darles una ventaja sobre sus adversarios. A raíz de ello surgió lo que se conoce como “la guerra del jale azul vs el jale blanco”.

Las organizaciones delictivas marcarían su distancia pintando la droga de dos colores diferentes. El CSRL vende el producto color azul, mientras que el CJNG optó con el color blanco. Esa guerra tiene en vilo a la población y a las fuerzas de seguridad.

Datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal indican que Guanajuato encabeza la lista por asesinatos en los primeros cuatro meses de 2021 con 1,263 casos.

