Claudia Sheinbaum informó que este miércoles se darán a conocer primeros resultados del peritaje de la Línea 12

En el incidente de la Línea 12 del Metro fallecieron 26 personas y más de 70 resultaron heridas (Foto: Cuartoscuro)

El día de mañana se presentará el primer dictamen del peritaje de la empresa DNV que indicará cuáles fueron las causas del desplome de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ocurrido el pasado 3 de mayo, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Este dictamen que el día de mañana será su primera parte y ahí vamos a estar comentando algunas cosas de lo que viene adelante”, señaló.

La mandataria apuntó que este 16 de junio también se dará a conocer la posible fecha en la que se reabrirá la Línea 12, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayuda federal para la reanudación del servicio.

Asimismo, Sheinbaum Pardo resaltó que la determinación de sanciones en contra de los responsables corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), mientras que a su administración será el funcionamiento correcto y seguro de la Línea 12, una vez que finalicen los dictámenes.

Trabajos Remoción Línea 12 (Foto: Cuartoscuro)

“Vamos a dar mañana alguna información sobre esto, es importante que se conozca. Lo primero para nosotros fue atender a las víctimas, cada una de las personas, familias que lamentablemente falleció alguno de sus familiares han recibido todo el apoyo del Gobierno. Este dictamen, el día de mañana se da su primera parte”, aseveró.

Por otro lado, cuando la mandataria fue cuestionada por el reciente artículo publicado por el New York Times, señaló que prefería reservarse su opinión sobre el tema y evitar la polémica.

“No quisiera comentar sobre el artículo, pero este tema de confrontación política, no le vamos a entrar, no nos lleva a nada, no tiene sentido politizar este tema”, dijo.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de realizaron la revisión a la zona del derrumbe del tren del Metro de la Línea 12 (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo el medio estadounidense sobre la Línea 12 del Metro?

El diario acusó en su investigación que el oportunismo político y las obras descuidadas fueron las principales causas del accidente que le quitó la vida a 26 personas. “El desastre ya se ha convertido en una crisis política que amenaza con atrapar a dos de las figuras más poderosas del país: el secretario de Relaciones Exteriores del presidente, Marcelo Ebrard, y uno de los empresarios más ricos del mundo, Carlos Slim”, se lee en el artículo.

Por medio de fotos, ingenieros consultados concluyeron que las soldaduras del paso elevado de la Línea 12 tienen “errores críticos”, lo que representó un alto riesgo porque eran “vitales para la resistencia” de la construcción. De hecho, supuestos funcionarios de la CDMX y personas familiarizadas con la investigación habrían subrayado la existencia un patrón de “conveniencia política y trabajo desordenado mientras se construía el metro”.

El primer dictamen de la empresa DNV será presentado este 16 de junio (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

De acuerdo con el reporte realizado con las evidencias iniciales, las vigas de acero no estaban construidas para sostener la estructura por sí misma, por lo que se colocaron montantes de metal para conectar el acero a la losa de hormigón, a pesar de que estos dos materiales son más resistentes en una sola unidad.

Los montantes fueron soldados al acero, lo que debió haber generado una unión “casi irrompible”, según NYT, “Pero las fotos de los escombros sugieren a los ingenieros que las soldaduras se hicieron mal, un defecto de construcción grave”. Además, se habría encontrado otro defecto importante: los trabajadores no quitaron los anillos de cerámica que se encontraban alrededor de los montantes a la hora de colocarlos.

“Cuando el tren realizó su último viaje, es probable que algunas secciones del concreto se desconectaran, simplemente descansando sobre vigas de acero que nunca fueron diseñadas para soportar el peso por sí solas”, señaló la investigación del NYT.

