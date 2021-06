AMLO sangró tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19

Tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, el mandatario sangró un poco, por lo que manchó su camisa (Foto: Juan Francisco Geminiano Ramírez vía @sarapablo1)

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió su segunda dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca contra el COVID-19, al término de su conferencia mañanera.

Sin embargo, en esta ocasión le salió sangre, por lo que manchó su camisa. La imagen fue captada por varios periodistas que se encontraban en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Al momento de ser inoculado por personal militar en el Salón Tesorería, una enfermera le preguntó si había notado algún síntoma que haya sufrido durante la primera aplicación, su respuesta fue negativa, a excepción de irritación al segundo día, dijo.

López Obrador permaneció tranquilo, aunque hizo una expresión de experimentar un ligero dolor, sin embargo se levantó de su asiento y caminó hacia la salida del Salón.

Foto: REUTERS/Luis Cortés

La reportera Sara Pablo difundió la fotografía de Juan Francisco Geminiano Ramírez, en donde se ve el momento en el que el mandatario se retira del Salón Tesorería y se nota que su camisa blanca está manchada de sangre.

Antes de ser vacunado, López Obrador reiteró a la población acudir de inmediato al médico en cuanto presenten algún síntoma de COVID-19, como tos, fiebre, gripe, pérdida del olfato o gusto, entre otros.

“Aun cuando está la pandemia a la baja, que son pocos los contagios, no debemos confiarnos, y una enseñanza de esta terrible pandemia, lo que ayuda mucho es acudir pronto al médico, al hospital y pronto hacernos la placa en pulmones a las 24 horas, máximo a las 72 horas, de eso depende mucho, porque a partir de ahí inicia el tratamiento, porque si inicia después de 10 días, es difícil contrarrestar la enfermedad”, dijo.

“Y una enseñanza de esta terrible pandemia es que para enfrentarla, lo que ayuda mucho es acudir pronto al médico, al hospital y pronto hacernos la placa en pulmones. Pero pronto es a las 24 horas, máximo a las 72 horas. De eso depende mucho porque a partir de ahí debe iniciarse el tratamiento. Si pasa más tiempo, una semana, diez días, ya es muy difícil contrarrestar la enfermedad. Invade.”, subrayó.

En ese sentido, AMLO compartió su experiencia cuando contrajo la enfermedad, el pasado 24 de enero; narró que comenzó con los malestares una noche antes de los resultados, por lo que acudió a realizarse los estudios al día siguiente, fecha en la que se confirmó su contagio.

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador gestures during a news conference at the National Palace in Mexico City, Mexico June 15, 2021. REUTERS/Luis Cortes

“Me empecé a sentir mal un sábado en la noche. Y el domingo por la tarde fui al hospital militar, me hacen la placa y ya tenía manchitas en los pulmones. Me acababan de hacer la prueba. En una salí negativo, en otra positivo. ¿Qué me ayudó? Que se detectó temprano y ese mismo día empecé a ver cómo me iban a tratar y al día siguiente ya estaban tratándome”, relató.

Detalló que su tratamiento consistió en la administración de dos medicamentos, entre ellos el remdesivir, durante cinco días y directamente a la vena. Con ello, reiteró en la importancia de acudir al hospital de inmediato y aplicarse el antígeno para evitar resultados más severos.

“¿Qué pasó con amigos queridísimos y con mucha gente? No querían ir al hospital. No querían ir. Entonces, ya cuando se les convenció, ya era tarde. Entonces no hagamos eso. Estemos pendientes, muy pendientes todos. (...) Hay que cuidarnos y vacunarnos. (...) En México, afortunadamente, la mayoría se están vacunando y son muy pocos los que no quieren vacunarse. Son libres y pueden hacerlo porque es voluntario porque no es por la fuerza, pero lo mejor es vacunarnos.”, recalcó.

Cabe recordar que López Obrador, hipertenso y reacio a llevar cubrebocas en público, recibió la primera dosis el 20 de abril también en la mañanera. Al mandatario le correspondía por edad haberse vacunado en marzo, pero aplazó su inoculación porque sus médicos consideraron que tenía suficientes anticuerpos después de haber pasado la enfermedad.

