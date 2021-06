A pesar de tener 11 hijos, con 108 años Don Felipe vivía en la calle: ya fue “adoptado” en Coahuila

Foto: (Facebook Benita Dearz)

Este martes 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y es que hay miles de adultos mayores que viven enfermos y padecen soledad, pobreza y maltrato, sin embargo la historia de Don Felipe nos hace volver a creer en la humanidad.

Don Felipe, con 108 años, vivía en la calle en Coahuila a pesar de haberse casado en tres ocasiones y haber tenido 11 hijos.

En su cuenta de Facebook, la usuaria Benita Dearz reveló su historia con Don Felipe, a quien vio cargando botellas y caminando bajo el incesante Sol.

“Iba caminando por la calzada del Tec, con su bolsita de botellas. No dudé en regresarme y ofrecerle un raid, aceptó porque el sol estaba muy fuerte. Lo subo al carro sin importar el tráfico que ocasioné, le digo que dónde se queda y me dice que en una plaza debajo de una palma muy grande. Les juro que me rompió el corazón. Estuvimos buscando la plaza porque ni él sabía, le di vueltas por todo Torreón Jardín”, relató Benita Dearz.

Foto: (Facebook Benita Dearz)

El buen humor de este abuelito la cautivó, ya que le “presumió” que su jardín era muy grande, a pesar de no tener casa, contó a la joven que tiene 108 años, tuvo tres esposas y 11 hijos; pese a ello, terminó en abandono, obligado a vivir en la calle.

Benita Dearz cuestionó dónde y qué estarían haciendo los hijos de don Felipe, por lo que decidió darle todo el dinero que tenía, pero la respuesta del señor le partió aún más el corazón:

“Le doy mis últimos 100 pesitos de mi quincena sin importarme nada, agradeciéndome con esta bendición: ‘Que la Santísima Trinidad y mi Dios me la proteja y me la bendiga’, Les juro que me sentí la mujer más millonaria, con una sonrisa agarra los 100 y contento dice: ‘Ya tengo para mi coquita y mi pan’”.

Momentos más tarde, la joven de Torreón decidió regresar por el noble abuelito y llevárselo a su casa, ofreciéndole alimento y calidez.

Benita destacó en una publicación que este hermoso gesto lo hizo en honor a sus abuelos Blas y Angelita, quienes están en el cielo.

Mostró además fotos de Don Felipe, quien pudo bañarse, cambiarse de ropa y cenar unos ricos alimentos al lado de su nueva familia.

Esta usuaria pidió al resto de cibernautas su ayuda para darle una mejor atención al abuelito; por ello solicitó pañales, toallitas, suplementos alimenticios, avenas, ropa mediana, ropa interior y tenis del 6.

La joven además ha instado a amigos e incluso a desconocidos a realizar limpieza de otro adulto mayor quien vive solo, así como invita a hacer una reflexión que quien tenga la oportunidad de cambiarle la vida a alguien que lo necesite cerca suyo, no dude en hacerlo porque no sabemos si mañana nosotros podemos acabar solos y enfermos.

