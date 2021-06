The Economist: Las elecciones debilitaron a López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México salió debilitado de las elecciones según el diario británico (Foto: Karina Hernández / Infobae)

La jornada electoral en México concluyó el pasado 6 de junio y los resultados no fueron precisamente los esperados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El diario The Economist no dejó pasar esto por alto y señaló que la pérdida de dos tercios de la Cámara de Diputados son “los resultados de un golpe a las ambiciones del presidente de transformar a México”.

En éstas elecciones, su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cayó de 256 a 198 escaños del congreso, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) se convirtió en “la segunda fuerza política más grande” del país, lo cual es “más irritante para López Obrador”, según el diario británico

Los resultados de la jornada electoral implican que el presidente deberá negociar con otros partidos políticos para aprobar las leyes, lo que pondría las reformas constitucionales más lejos de su alcance que antes. Sin embargo, recalcó, “Morena sigue siendo el partido político más popular”, pues además de la mayor cantidad de escaños ganó 11 de 15 gubernaturas. “Esto sugiere que el partido tiene futuro después de que finalice el mandato de López Obrador en 2024″, se lee en el editorial.

Carlos Elizondo Mayer-Serra, autor de un libro sobre AMLO, dijo al semanario que es muy probable que la estrategia del presidente no cambie, pues “la mayoría de Morena y sus aliados en la cámara baja le permitirá al presidente seguir fijando el presupuesto”.

El presidente deberá negociar con otros partidos políticos para aprobar las leyes, lo que pondría las reformas constitucionales más lejos de su alcance (Foto: Presidencia de México)

Esto, publicó The Economist, implica que el presidente aun tiene posibilidad de distribuir fondos para sus proyectos favoritos. “Pero la falta de una mayoría de dos tercios limitará las posibilidades de López Obrador de consagrar en la constitución su política energética, que busca impulsar las empresas estatales. También frena su capacidad para dañar las instituciones de México, como el organismo electoral, que ha amenazado con disolver por completo”.

Este mismo diario publicó un durísimo editorial contra el ejecutivo mexicano previo a las elecciones. En este. llamó a López Obrador “el falso mesías” y lo calificó como “un peligro para la democracia mexicana”.

Desde que estaba en campaña, López Obrador desarrolló un discurso con dos antagonistas: “el pueblo”, es decir, quienes lo apoyan y “la élite”, a quienes denuncia como delincuentes y traidores que culpa por los problemas del país. Desde ahí, contantemente se mueve bajo el argumento de que “está construyendo una democracia más auténtica”.

“Cuantas más palancas controle, más lejos podrá seguir López Obrador su plan para transformar a México”, señaló el diario en su editorial "el falso mesías" (Foto: Israel Vargas/The Economist)

Sin embargo, “es una criatura extraña”, pues suele llamar al voto público para resolver problemas “como truco para recordar a los votantes las deficiencias de regímenes anteriores, es ingenioso. También es una burla del estado de derecho”, recalcó el medio.

Es entonces cuando las elecciones del 6 de junio cobraron relevancia. El gobierno de López Obrador terminará en 2024, y estaban en juego la legislatura nacional, incluyendo gobernaciones, asambleas estatales y puestos locales.

“Los votantes tuvieron la oportunidad de frenar al presidente rechazando a su partido, Morena”, se lee en el editorial. El ejecutivo aun tiene una aprobación del 61%, mientras “los partidos de oposición no han podido ofrecer una alternativa coherente” y “cuantas más palancas controle, más lejos podrá seguir López Obrador su plan para transformar a México”, escribieron.

