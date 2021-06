Fuga de gas en la autopista México-Puebla fue provocada por una toma clandestina

Protección Civil de Puebla emitió una alerta debido a una fuga de gas LP cerca de la autopista México-Puebla (Foto: Twitter @PC_Estatal)

Esta mañana la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) de Puebla emitió una alerta debido a una fuga de gas LP cerca de la autopista México-Puebla. Esta fue provocada por una toma clandestina.

De acuerdo con la el organismo estatal, la fuga se encontraba entre unos campos de cultivo en San Rafael Tenanyecac, el cual se encuentra dentro del municipio Nativitas, en el estado de Tlaxcala.

“Se activa el Sistema Estatal de Protección Civil ante fuga de Gas LP a un costado de la autopista México Puebla a la altura de la comunidad San Rafael Tenanyecac, en los límites de la entidad”, explicó la cuenta de Twitter en la mañana.

Aunado a esto, publicó unas imágenes en las que se alcanza a ver una densa capa de gas blanco, la cual cubrió las casas de algunas personas, quienes tuvieron que ser evacuadas, e incluso parte de la autopista.

La fuga fue provocada por una toma clandestina (Foto: Twitter @PC_Estatal)

Por esta razón, además de miembros de Protección Civil, a la zona se presentó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y trabajadores de seguridad física de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ellos se encargaron de acordonar la zona para evitar que el público pasara.

Según la cuenta de Twitter de la SEDENA, la fuga del hidrocarburo fue provocada por una toma clandestina. Y, tras un par de horas la emergencia logró ser controlada y se realizan trabajos para reparar y sellar la fuga.

En febrero de este año también se reportó un incidente similar en Puebla, pues una fuga de gas LP de una toma clandestina de un ducto de Pemex fue registrada. Por esta razón cerca de 300 habitantes del municipio de San Martín Texmelucan, tuvieron que evacuar.

Los vecinos de la colonia La Purísima que se encontraban en un radio de 1 kilómetro a la redonda tuvieron que desalojar sus hogares como parte de los protocolos de seguridad, informó Protección Civil Estatal de Puebla.

A la zona se presentó personal de la SEDENA, Guardia Nacional y trabajadores de seguridad física de Pemex (Foto: Twitter @PC_Estatal)

Personal del Cuerpo de Bomberos, Guardia Nacional y Protección Civil arribaron a la zona para controlar la fuga, evitando que el gas siguiera escapando y poniendo en riesgo a la población.

Durante los trabajos de control, las autoridades habilitaron un refugio temporal en el gimnasio Ángeles Blancos, en el cual al menos 73 personas fueron atendidas por el DIF de Puebla, DIF municipal y personal de Salud local de la jurisdicción sanitaria número 5.

Por su parte, David Méndez Márquez, titular de la Secretaría de Gobernación local, señaló que la fuga de gas originó una columna de 25 metros que comenzó a formarse a las 05:15 horas del pasado 5 de febrero.

Señaló que como medida precautoria la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de luz en un radio de 3 kilómetros y se activó el Sistema Estatal de Protección Civil con el que las autoridades trabajaron coordinadamente.

“El reporte que tenemos es que está bajo control, ya no hay riesgo de explosión, está disminuyendo la presión del ducto y en próximas horas se podrá proceder al sellado del ducto” dijo, no obstante, cerca de las 14:00 horas Protección Civil de Puebla informó que ya se había cancelado la toma clandestina y la población ya no estaba en riesgo, por lo que las personas evacuadas comenzaron a volver a sus hogares y la CFE reactivó el servicio eléctrico.

