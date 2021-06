“Es una estrategia para dividir a los mexicanos”: llama Felipe Calderón a no polarizar “ni de broma”

El expresidente de México, Felipe Calderón. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Tras los resultados de los partidos ganadores en las alcaldías de la Ciudad de México, los cuales provocaron diversos memes en redes sociales por la división notoria que hay entre el lado oriente y poniente de la capital, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, llamó a no promover “ni de broma” la polarización.

Por medio de sus redes sociales, este viernes, el expresidente Felipe Calderón mencionó que la polarización es una estrategia para dividir a los mexicanos. “La polarización es una estrategia para dividir, debilitar, confrontar y derrotar a los mexicanos. No la promuevas ¡ ni de broma!”, fue el mensaje de Calderón, el cual acompañó con una imagen en la que se lee: “Todos somos mexicanos. Queremos un México unido. No promuevas la polarización. Festeja la democracia”.

AMLO y Sheinbaum, en contra de “memes”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya se había pronunciado al respecto sobre los memes que se difundieron en redes sociales tras saberse que en las alcaldías del lado poniente de la Ciudad de México, habían ganado las elecciones los partidos opositores, como el PAN y el PRI, quienes estaban en coalición en la mayoría, mientras que del lado oriente, las alcaldías se las había llevado el partido fundado por el presidente López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Fue durante la conferencia de prensa mañanera del pasado jueves, que mencionó que los memes que se “desataron” por los resultados de las elecciones del pasado domingo en la Ciudad de México, eran de índole “clasista, conservador y racista”.

En algunos de los memes se señala a manera de burla que, los habitantes de lado oriente, en donde ganó Morena, no se pagaban impuestos, y que los del poniente, son los que sí pagan impuestos. El mandatario nacional dijo que toda la población pagaba impuestos, independientemente de su preferencia electoral, y mencionó que quienes más pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR) son los trabajadores.

“Fíjense la mentalidad “los que pagan impuestos”, que tienen que ver con los que votaron por el PAN y por el PRI; “Los que reciben subsidios”. Todo pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos”, dijo López Obrador el jueves.

El presidente López Obrador dijo que los memes sobre la división en la Ciudad de México eran de índole clasista. Foto: Presidencia de México

“Por eso me detuve con lo del IVA, porque cuando se compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto, y en el caso del Impuesto Sobre la Renta, los que más lo pagan son los trabajadores, pero hay esta deformación, un prejuicio de clase, muy conservador, racista. Pero con su pan se lo coman”, mencionó

Quien también ya había dado su punto de vista al respecto, fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. “Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad. Siempre lo he dicho: esta ciudad es solidaria y lo que buscamos es disminuir estas desigualdades y no fomentar el clasismo ni la discriminación. Eso no es de la ciudad”, dijo durante su tradicional conferencia de prensa de mediodía del pasado martes.

“No puede haber esta división clasista, no podemos dividir la ciudad, me parece que eso entre todos los habitantes debemos rechazar y esta ciudad se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos”, agregó.

Exhortó a los ciudadanos a no continuar fomentando el clasismo, ni la discriminación.

Sheinbaum dijo que era muy grave la división que se mostraba en redes sociales. EFE/Gobierno de la Ciudad de México

“Para eso llegamos, para no profundizar esas desigualdades, por eso hacemos un Cablebús elevado, Trolebús elevado, recuperamos ciclovías, en las zonas más olvidadas”, dijo.

Por otro lado, al igual que el lunes, la mandataria comentó que la derrota en algunas alcaldías por la alianza opositora se debe a que se utilizó el incidente de la L12 como una campaña “muy fuerte” en contra de la 4T y aseveró que será la próxima semana cuando se den a conocer los resultados de la primera parte del peritaje.

