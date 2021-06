Fernández de Cevallos se lanzó contra AMLO por no reconocer victoria de la oposición

El también abogado indicó que no es igual a López Obrador, pues él si aceptó su derrota en 1994 (Video: Twitter/@DiegoFC)

Diego Fernández de Cevallos se ha convertido en una fuerte figura de oposición que ha generado eco desde su llegada a Twitter, plataforma utilizada para compartir sus opiniones y críticas contra el gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador.

Luego de darse a conocer los primeros resultados con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los conteos rápidos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano dieron algunas sorpresas y obtuvieron puestos que Morena, primera fuerza política, no esperaba.

Ante ellos, algunos candidatos salieron a aceptar sus derrotas, mientras que otros decidieron reclamar a las autoridades electorales o simplemente no reconocieron los resultados registrados hasta el momento.

En este sentido, el también abogado que militaba en el Partido Acción Nacional compartió el video de su discurso otorgado dos días después de las elecciones presidenciales de 1994, donde participó como candidato blanquiazul, y vio la derrota frente al Partido Revolucionario Institucional que abanderó a Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000).

“Al conocer los resultados de la elección de 1994, en la que fui candidato presidencial, mi respuesta fue la de un demócrata, no la de un miserable demagogo y mesiánico. ¡Claro que no somos iguales!”, resaltó “El Jefe” Diego en el tuit.

En el metraje se observa a un joven Fernández de Cevallos junto a Felipe Calderón Hinojosa, quien en ese momento había dejado una diputación federal con miras a gobernar su estado natal: Michoacán.

Su discurso estuvo dirigido a los votantes, a quienes les agradeció su participación y apoyo durante esos comicios, a pesar de la derrota, además de recalcar que no podía autoproclamarse vencedor, pues

“Sólo digo y ratifico que no puedo autoproclamarme nada, ni mucho menos asumir una actitud de protagonismo mesiánico que nadie me ha pedido y que no tengo derecho a sustentar”, declaró en aquellos momentos el panista.

Asimismo, ratificó que Acción Nacional seguiría por esa misma vía para conseguir la transición partidista, misma que logró en las elecciones siguientes, con Vicente Fox Quezada (2000-2006) a la cabeza del proyecto.

Finalmente, le indicó a los espectadores de ese momento a no dejarse guiar por partidos políticos, pues lo importante, a decir del político, era la unión entre la ciudadanía para conseguir los cambios que México necesitaba.

“Vienen, sin duda, acontecimientos y cambios, en esta sociedad, en la forma misma de gobernar y de vivir como nación que nos va a ocupar mucho, a todos, sin discusión”, finalizó el entonces candidato presidencial.

Cabe recordar que durante la conferencia “mañanera”, López Obrador celebró la manera en la que se desarrollaron las elecciones y la participación ciudadana para elegir a los próximos diputados federales y locales, así como a algunos gobernadores y presidentes municipales.

En ella también detalló que los ciudadanos votaron en esta pasada elección por dos proyectos “distintos y contrapuestos”, y agradeció los resultados de diputados federales, que le “da la mayoría a los partidos que simpatizan con la transformación”, porque dijo, así se garantiza el presupuesto para los programas sociales.

Además, explicó que Morena nunca tuvo la mayoría absoluta, sólo simple, la cual definió como “el 50 por ciento más uno”. Asimismo, atacó a los medios de comunicación por “inclinarse” hacia el “partido conservador” al momento de informar los resultados de las elecciones.

“Vamos a dar información sobre cómo quedaron los resultados de las elecciones, para que todos tengan la información porque como es sabido, la mayoría de los medios de información convencional, pues están inclinados al partido conservador, es público y es notorio”, señaló el ejecutivo federal.

