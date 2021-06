Cuáles son los requisitos para ser gobernador del Banco de México y cuál no cumpliría Arturo Herrera

Andrés Manuel López Obrador anunció que el titular de la SHCP, Arturo Herrera, fue propuesto como gobernador del Banco de México (CENTROAMÉRICA MÉXICO ECONOMIA TWITTER)

Este miércoles, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció a través de redes sociales que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, fue propuesto como gobernador del Banco de México, pasando el cargo de la SHCP al economista Rogelio Ramírez de la O.

El mandatario federal indicó que los dos personajes son “buenos economistas”, siendo Arturo un profesional en temas económicos y Rogelio doctor en economía egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Cambridge.

“Un cambio para el bien de México: Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Los dos, buenos economistas: Arturo, un profesional en la materia y Rogelio, doctor en economía egresado de la UNAM y de Cambridge. Continuaremos actuando con responsabilidad, sin endeudar al país, no gastando más de lo que ingrese al erario, con austeridad y honestidad”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Indicó que con este nuevo cambio no aumentarán los impuestos ni el precio de la gasolina

Añadió que con este nuevo cambio no aumentarán los impuestos ni el precio de la gasolina, el diésel, gas o la luz, “algo muy importante, en el destino del presupuesto primero los pobres”.

Ante la postulación de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, las reacciones y felicitaciones no tardaron en llegar, sin embargo, hubo unos cuantos personajes que consideraron que el ahora ex secretario de Hacienda no cumple con el perfil para Banxico, como el ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario Di Costanzo.

De acuerdo Di Costanzo, Herrera no cumple con el perfil según lo escrito en el artículo 39 de la Ley del Banco de México, donde se señala que el postulado debe haber ocupado, por lo menos durante 5 años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano, en dependencias, instituciones u organismos.

Ante la postulación de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, hubo unos cuantos personajes que consideraron que el ahora ex secretario de Hacienda no cumple con el perfil para Banxico

Por su parte, Arturo Herrera se ha desempeñado como subsecretario de la SHCP y como encargado de la Subsecretaría de Ingresos entre diciembre de 2018 y julio de 2019; además ha ocupado posiciones en el Banco Mundial, la banca privada, el Gobierno de la Ciudad de México y titular de la SHCP, lo que le permite acreditar, hasta el momento, 3 años en cargos de alto nivel en el sistema financiero, según usuarios.

Requisitos para ser gobernador del Banco de México

De acuerdo con el párrafo séptimo del artículo 28 de la Ley del Banco de México, la conducción del Banco estará a cargo por personas designadas por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o, cuando ésta se encuentre en receso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Asimismo, la Ley señala que el individuo postulado debe contar con un elevado nivel técnico y profesional, deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener más de 65 años cumplidos en la fecha de inicio del periodo durante el cual desempeñará su cargo.

Debe gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos e instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

La conducción del Banco estará a cargo por personas designadas por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores

Además de no haber sido sentenciado por delitos internacionales; inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público y en el sistema financiero mexicano.

De igual manera, el artículo 28 en su párrafo séptimo especifica que la persona que fungirá como gobernador tendrá un periodo de 6 años, que comenzará el primero de enero del cuarto año calendario de cada administración presidencial.

