INE señaló a Canal Once por destinar recursos públicos para hacer propaganda contra el “PRIAN”

Estefanía Veloz y Gibran Ramírez son dos de los polémicos conductores que llegaron a Canal Once desde que la 4T llegó al poder (Foto: Instagram @gibranramirezreyes)

El consejero y presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, advirtió que el Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), debe ser un medio de comunicación al servicio del Estado y no una herramienta de propaganda electoral.

Y es que hace unos días, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja donde señaló que dicho canal utilizó recursos públicos para producir y difundir un spot en el que se llamó a no votar por la coalición “Va por México”, integrada por el PRI,PAN y PRD, en estas Elecciones Intermedias.

Así lo dijo Murayama Rendón durante la sesión extraordinaria urgente realizada este martes vía remota:

“Yo lamento que un canal tan relevante en el ámbito de la cultura y de la comunicación como Canal Once, esté ahora siendo usado como una herramienta de propaganda política gubernamental. Creo que es una muestra de prácticas que no deberían existir en nuestro país, que es la televisión pública, debe ser eso, al servicio de todo el público y todo el público es plural, diverso y no partidista”

La Comisión de Quejas y Denuncias realizó una sesión extraordinaria (Foto: Twitter/INEMexico)

Asimismo, recordó que desde 2007, ningún concesionario de radio y televisión pueden producir materiales para favorecer o dañar a una opción política, por lo que cada partido es el encargado de producir su material.

“Debe ser una televisión como manda nuestro marco legal, de Estado, al servicio del derecho a la información y a las audiencias. No ser utilizada como una herramienta de proselitismo, como ocurre en regímenes autoritarios con los medios públicos”

Pese a lo anterior, con votación unánime de los consejeros, el INE acordó no emitir medidas cautelares contra el Canal Once, dado que son hechos consumados y las elecciones se llevaron a cabo.

Cabe mencionar que, el spot denunciado ante el INE fue transmitido por el Canal Once el pasado miércoles 2 de junio (un día antes de la veda electoral) pero posteriormente ya no fue difundido. El material tampoco está disponible en las plataformas de la televisora, que es pública y manejada por los centros de estudio más importantes del país.

(Captura de pantalla: Twitter)

“De hecho hemos visto las imágenes y hay un subtitulado que se lee. Quiero decir que a mí me resulta sorprendente que una televisora pública destine recursos a elaborar materiales de propaganda política. En este caso fue contra algunos partidos políticos”

Sin embargo, Murayama mencionó que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien deberá analizar a profundidad este tema y poner la sanción correspondiente al medio de comunicación.

De TV pública a TV gubernamental

Para muchos expertos y cibernautas, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, el Canal Once dejó de ser un medio estatal con prestigio que pagan los contribuyentes para convertirse en una agencia de noticias del gobierno al servicio de la 4T.

El Canal Once es el medio estatal más antiguo de México y pertece a el IPN (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

El pasado 31 de diciembre, una investigación de Eme Equis reveló los altos sueldos que perciben los “voceros de las causas morenistas” que conducen programas en la televisora.

Por ejemplo, el académico John Ackerman, esposo de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública y que es señalada de no registrar en el portal de transparencia su patrimonio millonario, gana 173 mil 076 pesos al trimestre.

Por su parte, Estefanía Veloz y Gibran Ramírez, dos jóvenes que además ostentan cargos de funcionarios públicos, tienen el programa De Buena Fe, donde cámaras y micrófonos son utilizados para descalificar a periodistas que critican las políticas del presidente López Obrador, como Héctor de Mauleón y Carlos Loret de Mola.

La primera recibe un sueldo de 108 mil 576 pesos en el trimestre, mientras que Ramírez, quien compitió por la dirigencia nacional de Morena, ganó 204 mil 554 pesos por el mismo lapso.

(Captura de pantalla: Twitter)

Para el periodista Julio Patán, el manoseo del poder Ejecutivo con la televisora tiene décadas, aunque no se había sido tan desmesurado como ahora:

“En México no tenemos televisión pública, sino gubernamental, porque la elección de sus directivas depende del poder ejecutivo. No es nuevo: lo mismo pasaba con el PRI y el PAN. Ese modelo tuvo, con todo, buenas consecuencias, como ilustra Canal Once, que por un lado ofreció siempre alguna programación de buena calidad y por otro —este es mi punto— estuvo dominado siempre por cierto pudor”, escribió en su columna para El Heraldo.





SEGUIR LEYENDO: