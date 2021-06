¿Qué harán los nuevos gobernadores en el tema anticorrupción?

Funcionarios realizan el cierre de casillas y conteo de votos en un modulo de votación, este domingo en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Desde el sexenio pasado, la corrupción está presente en todas las encuestas que miden las preocupaciones de los mexicanos; de hecho, desde hace años se disputa, junto con la seguridad, el primer lugar de nuestras preocupaciones. Y es que, en general, los candidatos a puestos de elección popular se llenan la boca prometiendo combatirla, y los partidos políticos escribiendo y promoviendo sendas plataformas con frases muy articuladas y palabras muy bonitas que al final quedan en poco o nada.

Y es que las propuestas de los candidatos a puestos de elección popular son fundamentales para que la ciudadanía pueda tener una idea de sus principales líneas de trabajo, y claro, también para saber cuáles son los elementos mínimos sobre los que exigiremos resultados. Con base en ello analizaremos algunas de las propuestas en el tema anticorrupción de los gobernadores electos de los estados de Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Sonora.

Sonora. Alfonso Durazo Montaño (MORENA, PT, Verde y Nueva Alianza)

Presentó un documento muy extenso “Sonora 2021. Propuestas para su transformación (Volumen 1)”, de más de 490 hojas. El documento tiene 3 secciones: gobernanza democrática, economía e infraestructura, y desarrollo; en total, la palabra “anticorrupción” sólo se menciona 6 veces. El gobernador electo Durazo dice que prohibirá las adjudicaciones directas, una promesa poco creíble si consideramos que el método de contratación favorito de Morena y la 4T ha sido justamente ese. Señala también que tipificará la corrupción como delito grave, medida que resultará inútil si no se acompaña de procesos de denuncia e investigaciones confiables, y sobre todo, de fiscales y magistrados eficientes y honestos. De las propuestas del gobernador electo llama la atención la siguiente: “efectuar un cambio en el paradigma del combate a dicho flagelo [la corrupción] en el estado … [sugiere] la reingeniería en los procesos de transparencia, rendición de cuentas, […] y control interno … para intentar mejorar con ello los índices de percepción de corrupción y lograr la reducción de la impunidad.” Ojalá me equivoque, pero conociendo las propuestas del presidente López Obrador en relación a la transparencia, la propuesta de Durazo parece ir en el sentido de eliminar al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI), más que en el de “modificar” procesos; esto sería una tragedia y una afrenta directa a los derechos fundamentales de los sonorenses. Finalmente, el gobernador electo Durazo no menciona en su diatriba al Sistema Estatal Anticorrupción de su estado, y me preocupa porque podría parecer o que no lo conoce o que no le resulta lo suficientemente importante como para hablar de coordinarse con él o fortalecerlo.

Nuevo León. Samuel García Sepúlveda (Movimiento Ciudadano)

Fue un candidato muy activo en redes sociales y de ahí logramos ubicar varias de sus propuestas. El gobernador electo de Nuevo León propuso, entre otras cosas, implementar el Presupuesto Base Cero, que es una metodología que busca “reevaluar cada año todos los programas y gastos de una organización, exigiendo a cada gestor justificar detalladamente la totalidad de sus peticiones presupuestarias, incluyendo la necesidad de cada importe a gastar”. Esta propuesta no es mala, el problema está en los sub-procesos del presupuesto, como lo es la justificación detallada de los posibles gastos que casi nunca se planean adecuadamente y se realizan sin los estudios necesarios. Asimismo, dijo que en su gobierno no habría nepotismo ni conflicto de interés; específicamente dijo que formaría un equipo de trabajo “sin cuotas ni cuates”. Dijo también que elegirá al contralor del estado de una terna propuesta por el consejo Nuevo León, órgano consultivo apartidista y transexenal. También dijo que digitalizará todos los trámites del estado y que en su administración se desarrollará un sistema de inteligencia de información que permitirá hacer auditorías inmediatas.

Las propuestas del gobernador electo García son varias y algunas muy buenas, el problema es que no sabemos cómo las implementará, es decir, qué cambios en las leyes, los procesos y mejoramiento en los trámites deben hacerse para lograrlas, adicionalmente a que no están articuladas, lo cual terminará por no mostrar resultados claros y visibles ni en la percepción ni la incidencia de corrupción.

Michoacán. Alfredo Ramírez Bedolla (MORENA, PT)

No localizamos una sola propuesta de ningún tema. Su plataforma política, al igual que la de todos los candidatos de MORENA, estuvo hecha por el Comité Directivo Estatal del referido partido. Ramírez Bedolla no le dio un solo elemento a los michoacanos para que pudieran saber qué deben esperar de su administración en el tema de la anticorrupción. Esto no impide que los michoacanos le exijan resultados en ese terreno, el problema es que no hay una línea base de la cual partir. Esperemos que en el ejercicio de la gubernatura esta laguna de información se defina y que el gobernador electo recuerde que en su estado existe un sistema estatal anticorrupción conformado, y que a través del Comité de Participación Ciudadana se han anotado varios puntos a favor en el combate a la corrupción.

Guerrero. Evelyn Salgado Pineda (MORENA, PT)

Encontramos información, aunque muy poca, en sus redes sociales. Su plan de trabajo está reseñado en una infografía que contiene 5 temas: Turismo, Seguridad, Salud, Educación y Economía. No tiene un pilar referente a Anticorrupción o Transparencia, y no logramos encontrar ni una sola propuesta concreta al respecto. Si acaso, una de sus propuestas, ubicada en el pilar de Seguridad, se refiere al incremento del salario de los cuerpos de policía, lo cual podría tener un efecto en la disminución de la corrupción en esa área; sin embargo, llama la atención que la candidata del partido que lidera la 4T sea quien propone subir los sueldos de los servidores públicos, cuando nos han dicho hasta el cansancio que un servidor público bien pagado es un servidor público corrupto. Por lo tanto, es muy poco probable que la única propuesta relevante de la candidata Salgado se lleve a cabo.

Ya es tiempo de que todo aquel que quiera ganar un puesto de elección popular deje de usar el combate a la corrupción como una simple bandera para ganar votos. Muchos ni siquiera saben de qué están hablando, ni han reflexionado sobre las causas y efectos de este problema. Ya es tiempo de que las y los gobernadores se pongan a estudiar y se rodeen de expertos (en México hay muchos) que les expliquen la complejidad del problema. Las soluciones cocinadas al aventón, que no tomen en cuenta los múltiples factores subyacentes a este fenómeno y las mejores experiencias nacionales e internacionales para combatirlo, sólo lograrán perpetuar nuestra lamentable situación actual.

* María de los Ángeles Estrada es Directora Ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Agradezco a los investigadores Diego Díaz y Sophía de Micah por su ayuda en la investigación de los datos.

