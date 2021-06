Crece el enojo de Molotov por el uso de sus canciones en campañas y ahora se lanzó contra el PAN

(Foto: Facebook / @molotovoficial)

Luego de que el candidato a la alcaldía de Aguascalientes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Arturo Ávila Anaya usara la canción de Voto Latino, de la banda de rock mexicano Molotov, para su campaña política y que estos últimos lo demandaran por usar su canción sin su permiso, salió a la luz que el Partido Acción Nacional (PAN) también uso una de las canciones de la banda para su campaña.

Ante esto, el viernes la banda conformada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, confirmó que demandó al candidato de Morena, y posteriormente, dijo que también habían iniciado un proceso legal ante la Fiscalía General de la República contra Acción Nacional de la Ciudad de México, en ambos casos, por utilizar las canciones sin permiso.

Por medio de un comunicado posteado en redes sociales el viernes, primero dieron a conocer la demanda contra Ávila Anaya, y posteriormente, contra Acción Nacional.

“Hacemos del conocimiento de la opinión pública que el día de hoy fue presentada ante la Fiscalía General de la República otra denuncia, en esta ocasión en contra del Partido Acción Nacional y/o de los candidatos, miembros, funcionarios o representantes de dicho partido que resulten responsables, por el uso doloso sin la autorización correspondiente de la canción Here We Kum en un video promocionando a sus candidatos para el periodo electoral 2021de la ciudad de México”, se lee en el comunicado.

El video se posteó en las cuentas de redes sociales del partido blanquiazul de la Ciudad de México el pasado 12 de mayo a las 08:59 hrs.

El grupo de rock dijo que, como ya se sabe, muchas de sus canciones son reconocidas por su sátira política y crítica a gobernantes del país, razón por la que, a lo largo de sus casi 27 años de carrera jamás han autorizado ni autorizarán el uso de sus canciones con fines político ni propagandísticos durante campañas electorales.

“Sin importar los colores de los partidos de que se trate, siempre exigiremos que se cumpla la ley y se respeten nuestros derechos”, termina el comunicado. Acompañado de este, también se incluyó una fotografía de la demanda que se interpuso contra el PAN.

La canción que utilizó el PAN de la Ciudad de México para sus campañas fue Here we Kum, una canción con una letra irreverente, como son la mayoría de las canciones de la agrupación mexicana. “Si tú no aguantas vara en la carrilla que se carga, te c*gas en la leche y somos peor que leche amarga, y juntos celebramos si te enchilas o te ardes, no es que no nos importe sino que nos vale madr*s, hey! Póngase flojito mientras yo lo pendej*o, usté no diga pio no diga papá soy feo, tiramos puro carro a ver a quien le queda el saco”, se escucha al inicio de la canción.

El candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes Arturo Ávila Anaya también uso la canción Voto Latino para su campaña política. (Foto: captura de pantalla de Twitter @SaqueMate).

Acción Nacional lo cambió por una letra que hace alusión a que se vote por ellos en los próximos comicios, que se celebraran el domingo. “Vota PAN, vota vota PAN, tacha PAN, tacha tacha PAN, ya les llegó la hora a los de la capital para salir del miedo y evitarse todo mal, les traigo un gran remedio ya quisieran los doctores más bueno que una limpia pa´ quitarse los dolores. Vota PAN en todas las boletas, así sacamos a Morena, ciérrales las puertas” se escucha en la canción modificada.

Molotov es una agrupación de rock mexicano nacida en la década de los noventas y llamativa por las letras de protesta que incluían en sus canciones y la irreverencia con la que tomaban ciertos temas sociales. Fue en septiembre de 1995 en donde inicia la historia de la banda, y en ese momento era integrada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Javier de la Cueva e Iván Jared Moreno “La Quesadillera”. En el mes de Octubre, el baterista, Iván Jared Moreno mejor conocido como “La Quesadillera”, sale del grupo y es substituido por Randy Ebright. Al año siguiente, Javier de la Cueva (apodado “J”) abandona el grupo y es reemplazado por Paco Ayala.

Esa alineación se mantiene hasta el momento.

