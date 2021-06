UIF congeló 85 cuentas de personas que atentaron contra García Harfuch

Santiago Nieto Castillo reveló que se han congelado 85 cuentas bancarias de sospechosos y personas que habrían participado en el atentado contra Omar García Harfuch (Foto: Cuartoscuro)

Santiago Nieto Castillo dio a conocer que se han congelado 85 cuentas bancarias de sospechosos y personas que habrían participado en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el 26 de junio del año pasado.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que esta acción se pudo tomar derivado de las investigaciones por el ataque armado en Lomas de Chapultepec.

“Respecto al atentado en contra de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, tenemos a 85 personas con bloqueo de cuentas relacionadas con el caso”, refirió Nieto Castillo en conferencia de prensa.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana explicó que por el momento, 25 personas están detenidas por este asalto. Ellos se encuentran en medio de su proceso penal en el Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo que ya será responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dar cuenta del desarrollo de las investigaciones.

El secretario reveló que hay 25 personas detenidas (FOTO: MAGDALENA MONTIEL / CUARTOSCURO)

“Tenemos más de 25 detenidos en cinco acciones distintas de lo que sucedió hace un año, las investigaciones continúan y faltan personas por detener, pero no han parado las detenciones en lo que va del año”, explicó Harfuch García.

Por otra parte, el secretario de seguridad fue intervenido este jueves quirúrgicamente para remover las esquirlas que se habían quedado en su cuerpo tras haber recibido tres impactos de bala. Este viernes el hombre de 49 años aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

El periodista Irving Pineda dio a conocer la noticia en su cuenta oficial de Twitter: “Harfuch fue internado esta mañana al hospital para ser intervenido quirúrgicamente para retirarle esquirlas de bala tras el atentado del 26 de junio de 2020″, dijo.

La mañana de ese viernes, el secretario comenzó su rutina diaria. Salió un poco más tarde de lo normal, pero llegaría aun así a su trabajo. Viajaba en una camioneta blindada con una escolta muy austera. Apenas dos hombres lo acompañaban.

El atentado dejó a García Harfuch con esquirlas en el cuerpo (Foto: @c4jimenez)

Al cruzar la calle Monteblanco, una camioneta de dos toneladas interrumpió súbitamente el camino del vehículo. “Sabía que algo iba a suceder”, relató en una entrevista.

Tronó el primer impacto en la camioneta, las huellas de la bala quedaron en el lado derecho del parabrisas. Las autoridades contaron 400 balas disparadas en dos minutos por órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En una entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario contó: “A Édgar le dije ‘mete reversa’ y me acuerdo perfecto que dijo: ‘ya no prende la camioneta’. O sea, él no se congela en ningún momento, él intenta meter reversa. Veo cómo acelera, pero la camioneta ya no tenía tracción, estaba completamente apagada”.

De las 400 balas solo tres impactaron con García Harfuch, las demás asesinaron a sus acompañantes y dejaron el carro sin operación. Además, al secretario se le incrustaron cuatro esquirlas, las cuales le fueron retiradas unos días antes de cumplir un año después de los hechos.

Este 26 de junio se cumplirá un año del atentado (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

De los 28 sicarios que llevaron a cabo el ataque, 19 fueron detenidos entre ellos el supuesto autor intelectual, José Armando “N”, alias “El Vaca”. Este hombre es responsable, según los informes de inteligencia, de enrolar pistoleros al Cártel Jalisco Nueva Generación y entrenarlos para ejecuciones. La FGJCDMX señaló que “El Vaca” habría reclutado a los sicarios que atacaron al jefe policiaco, bajo la promesa de pagarles 100,000 pesos.

El atentado estuvo organizado por cuatro con siete sicarios cada una. En la escena del ataque fueron detenidas 12 personas, originarias de la Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y Colombia. Horas más tarde, otros cuatro sospechosos fueron arrestados en una carretera federal del Estado de México.

SEGUIR LEYENDO: