Personas con discapacidad serán vacunadas en la misma etapa que adultos de 40 a 49 años

La próxima semana se darán detalles de la vacunación contra COVID-19 a personas con discapacidad (Video: SSa)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio un adelanto sobre la vacunación contra COVID-19 de personas con discapacidad. Durante la conferencia de prensa vespertina de este jueves, el funcionario señaló que dicha población se encuentra contemplada en la misma etapa de inmunización que los adultos de 40 a 49 años.

Aunado a esto, explicó que el síndrome de Down es una enfermedad que inhibe las funciones del sistema inmunológico, por lo que las infecciones se presentan de manera más agresiva en ellos. No obstante, un impedimento para inocular a este grupo es que una parte importante tiene menos de 16 años de edad, y en México, ninguna vacuna tiene autorización para ser usada en niños.

“El síndrome de Down implica una serie de retos de inclusión social, es un factor de vulnerabilidad social, y también hay aspectos biológicos, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down tienen cierto nivel de inmunosupresión, que les hace más propensas a tener más complicaciones derivadas de las infecciones.

Desde luego, una proporción sustantiva de las personas con síndrome de Down son menores de edad, específicamente menores de 16 años, y en este momentos no estaría la posibilidad de vacunarles, porque las vacunas no están autorizadas para su uso en niñas y niños”, indicó el subsecretario.

López-Gatell agradeció la colaboración de asociaciones civiles que se han acercado para orientarlos en el proceso (Foto: Reuters / Edgard Garrido/ Foto de archivo)

En personas de 16 años en adelante, para la vacuna Pfizer, y de 18 en adelante para las demás vacunas, sí podemos usarlas para irlas orientando a estas poblaciones. Y sí, efectivamente corresponde ahora, en eta etapa, cuando estamos vacunando de 40 a 49 años de edad, integrar elementos específicos para abrir la población a estas poblaciones

El llamado “zar” del COVID-19 afirmó que se ha trabajado en el tema y agradeció la colaboración de asociaciones civiles que se han acercado para orientarlos en el proceso. “Lo anunciaremos la próxima semana, por favor ayúdennos a difundirlo, quien quiera que tenga la necesidad de que se vacune una persona, ya sea en condición de vulnerabilidad, poblaciones con especial atención, de atención prioritaria, con discapacidad, la próxima semana estaremos anunciando ya el establecimiento final de los mecanismos”.

Al último corte, la Secretaría de Salud (SSa) registró 2,426,822 casos acumulados y 2,426,822 muertes causadas por la enfermedad de coronavirus en México. Esto quiere decir que en las últimas 24 horas se agregaron 2,894 contagios y 216 nuevos fallecimientos a la estadística nacional.

Al último corte, la Secretaría de Salud registró 2,426,822 casos acumulados y 2,426,822 muertes causadas por la enfermedad de coronavirus en México (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Así lo dio a conocer José Luis Alomía, director de Epidemiología, quien además detalló que de la semana 19 a la 20 de 2021 se reportó un decremento de 2% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) en el país, contabilizándose 2,611,679 al último corte. Asimismo, se notificaron 1,934,541 personas recuperadas de la enfermedad.

En cuanto al acumulado de inmunizaciones contra SARS-CoV-2, virus causante de la enfermedad de COVID-19, López-Gatell informó que se han aplicado 32,874,857 dosis desde el pasado 24 de diciembre de 2020. A

Además, precisó que el 26% de la población mayor de 18 años ya ha recibido la protección, de este total, 13,417,362 cuentan con el esquema completo y 9,783,525 con una sola dosis.

Al país han llegado 42,347,665 dosis del la vacuna para prevenir la infección contra SARS-CoV-2, de las cuales 16,108,755 corresponden a Pfizer-BioNTech, 11,193,600 a AstraZeneca, ocho millones a SinoVac, 2,400,000 a Sputnik V y 4,645,310 a CansinoBio.

SEGUIR LEYEDO: