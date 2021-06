Entre la “hipocresía” pintar la “raya”: lo que hay detrás de la pelea entre Calderón y Chertorivski

Felipe Calderón y Salomón Chertorivski pelearon en redes y Margarita Zavala puede estar involucrada (Fotoarte: Steve Allen)

Felipe Calderón, ex presidente de México por el PAN y Salomón Chertorivski, ex secretario de Salud durante su sexenio, protagonizaron una discusión en redes sociales, donde el trasfondo de la pelea encubre el regreso del matrimonio Calderón-Zavala a la vida política de México.

A las 23:00 horas (tiempo del centro de México) del miércoles 2 de junio, el presidente que le declaró la guerra al narco comentó un video de Movimiento Ciudadano en el que aparece Salomón Chertorivski, quien ahora compite por una diputación federal a cargo de ese partido y lo cuestiona sobre su autoridad moral.

“Salomón, tú fuiste de ‘los que gobernaron antes’... ¿sabes cómo se llama esto que haces? […] Hipocresía”

Foto: Infobae México.

Esta crítica se basó en que el discurso del partido naranja para ganar la simpatía del electorado se basa en que son nuevos personajes políticos sin vicios como los “anteriores”; sin embargo, Chertorivski Woldenberg ya cuenta con una extensa trayectoria política.

Con el gobierno federal del abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), el economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) tuvo dos cargos relevantes en materia sanitaria. Del 4 de marzo de 2009 al 9 de septiembre de 2011 fue el comisionado Nacional de Protección Social de Salud. Posteriormente fue ascendido y del 9 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012 fungió como titular de la Secretaría de Salud (SSa).

Después, con la llegada de Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Chertorivski continuó vigente en la vida política, pues del 5 de diciembre de 2012 al 9 de diciembre de 2017, estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

Javier Hidalgo, de Morena, busca la reelección como diputado federal en el Distrito 10 por la Miguel Hidalgo (Foto: Twitter / @Javier_Hidalgo)

Ahora, con las elecciones intermedias de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Chertorivski no se acercó ni al PAN ni al PRD, y emprendió con MC la tarea de competir por la diputación federal por el Distrito 10.

Sin embargo, los intereses de Felipe Calderón van más allá de evidenciar la falacia de un viejo amigo que se adhirió a un partido político relativamente nuevo. Ya que Margarita Zavala, su esposa, busca el mismo puesto que el ex secretario de salud.

En la discusión de Twitter no lo mencionan, pues Chertorivski se limitó a plantear sus diferencias ideológicas por las que no va de la mano con Va por México, la coalición formada con el PRI-PAN-PRD.

Felipe Calderón y Margarita Zavala en un acto público (Foto: Cuartoscuro)

“Ni antes, y menos ahora, fui indiferente a la desigualdad que tan poco importó al modelo que usted sigue defendiendo... y el salario mínimo es otro ejemplo […] Eso es lo que me hizo pintar mi raya, y desde antes de esta campaña, por cierto”, contestó en Twitter.

El Distrito 10 Federal, en la Cámara de Diputados, compete a la alcaldía Miguel Hidalgo, una demarcación con un alto contraste entre estratos sociales, pues al mismo tiempo que es cuna de las colonias más ostentosas y exclusivas de la república, alberga numerosos barrios sumidos en la pobreza, inseguridad y falta de infraestructura.

Por un lado, la MH cuenta con colonias como Polanco y Chapultepec, que cuentan con las áreas más exclusivas de México tanto para trabajar como para vivir. Asimismo, en la parte sur de la alcaldía están las colonias de Tacubaya y Observatorio, con lo cual, los candidatos deben de cumplir con las expectativas de una masa votante que atiende necesidades completamente diferentes.

Xóchitl Gálvez participó en el cierre de campaña de Margarita Zavala (Foto: Twitter / @XochitlGalvez)

De acuerdo con una nota de Álvaro Delgado, Premio Nacional de Periodismo 2003, Felipe Calderón usó de sus contactos al interior del PAN para colocar a Zavala Gómez del Campo en la contienda electoral de este 6 de junio, de tal modo que Chertorivski se presenta como una amenaza al regreso de los Calderón-Zavala a la vida política de México.

Cabe recordar que Delgado Gómez señaló que hay más personajes cercanos a Calderón que obtuvieron un trato similar al de Margarita Zavala:

Francisco Ramírez Acuña, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Roberto Gil Zuarth ex secretario particular de Calderón; Ana Teresa Aranda, ex directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF); Juan Miguel Alcántara, ex subprocurador de la república; y Jorge Zermeño, ex presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados por el PAN tuvieron ofertas similares.

