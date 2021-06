“Está haciendo un papelón”: Chumel Torres criticó a Damián Alcázar por defender a AMLO

Chumel Torres arremetió contra Damián Alcázar por pedir a la población votar por Morena (Fotos: Instagram @estebancalderon / @chumeltorres)

El creador de contenidos Chumel Torres arremetió contra el actor y político mexicano Damián Alcázar por pedir a la población votar el próximo 6 de junio por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, Damián Alcázar indicó que el odio que se le atribuye a AMLO está basado en mentiras, miedos y cosas que jamás pasarán o han pasado; sin embargo, señaló que su desprecio hacia el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene fundamentos en tragedias y hechos reales.

“Tu odio hacia AMLO está basado en mentiras, en miedos, en cosas que no han pasado ni pasarán. Mi desprecio al PRIAN está fundado en tragedias, en hechos reales que sí pasaron y que no quiero que vuelvan a pasar en mi país. Por eso hay que votar por morena!”, publicó en su red social.

Damián Alcázar indicó que el odio que se le atribuye a AMLO está basado en mentiras, miedos y cosas que jamás pasarán o han pasado (Foto: Captura de Twitter @DamianAlcazar)

Su publicación llamó la atención del conductor del Pulso de la República, quien lo cuestionó sobre el video donde el mandatario del país lamentó la venta de niñas en zonas de Guerrero, pero pidió no estigmatizar a las comunidades indígenas; también recordó el video donde saludó a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, en su natal Badiraguato, municipio del estado.

“¿No está en video defendiendo a Salgado Macedonio?”, le preguntó, pues en varias ocasiones el presidente defendió en sus mañaneras a Félix Salgado Macedonio, ex candidato a la gubernatura de Guerrero y quien cuenta con denuncias de violación y acoso sexual, sin embargo, su defensa se centro en la desición del Instituto Nacional Electoral (INE) por cancelar su candidatura, “¿No se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar? Que sea el pueblo el que decida si es mal candidato”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“¿No está en video su declaración de que no estigmaticemos la venta de niñas? ¿No está en video saludando a la mamá del Chapo? ¿No está en video defendiendo a Salgado Macedonio? ¿A Bartlett? ¿A Napoleón Gómez Urrutia? Señor actor…está usted haciendo un papelón”, escribió en Twitter Chumel Torres.

Su publicación llamó la atención del conductor del Pulso de la República (Foto: Captura de Twitter @ChumelTorres)

Algunos de sus seguidores siguieron cuestionando a Damián Alcázar sobre lo que AMLO dijo o realizó durante su administración; una internauta recordó sobre cómo defendió a su hermano Pío López Obrador y perdió la inversión del aeropuerto “por hacer su polvadero”, “no hace shows todas las mañanas y miente 80 veces al día”, comentó.

“¿No está en video su declaración de bajar la gasolina? ¿No está en video su declaración diciendo que él no prometió bajar la gasolina?”, señaló otro usuario.

Además, varios internautas lamentaron que el actor haya “caído tan bajo” como para defender al mandatario, por lo que supusieron que “debe ser igual o peor de negligente y criminal”.

Damián Alcázar y la 4T

Este primero de junio, el actor protagonista de películas como “El Infierno’', y la actriz Regina Orozco llamaron a votar por Morena el domingo 6 de junio;a través de un video difundido en Youtube, los actores demostraron su apoyo a AMLO argumentando que es la mejor opción.

El actor protagonista de películas como “El Infierno’', y la actriz Regina Orozco llamaron a votar por Morena el domingo 6 de junio (Foto: Twitter / @ReginaOrozco)

En el video, Orozco le pregunta al actor si es verdad que le dicen “chairo”, a lo que él responde “chairo no, lo que le sigue” y le da una explicación: “Salinas de Gortari, el peso se devaluó 400%; Zedillo, 170%; Fox, 16%; Calderón, 24%; Peña Nieto, cuando menos 50%; Andrés Manuel 0 por ciento”.

Durante el video, los actores destacaron las obras y el aumento de salario que ha impulsado la actual administración, además, la actriz señaló que el gobierno ha permitido que las mujeres se manifiesten y no ha permitido que se les violente.

“Piensa por quién vas a votar, no veas noticieros que causan miedo; todo por Morena, voto masivo, sí no, no se va a poder, apenas estamos empezando”, finalizaron los actores.

