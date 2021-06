“Preferible la guerra contra el narco”: Lilly Téllez culpó a AMLO de causar más muertes que Calderón

Aunque en el proceso electoral de 2018 Lilly Téllez fue candidata de Morena, en 2020 decidió cambiarse de bancada en el Senador de la República, ahora pertenece al PAN (Fotos: Cuartoscuro // EFE).

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se volvió a lanzar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por su postura y la del gobierno federal contra las farmacéuticas, lo cual ha devenido, desde su perspectiva, en el desabasto de medicamentos que atraviesa el país.

“Preferible la guerra contra el narco de @FelipeCalderon que la guerra contra las farmacéuticas de AMLO. Solo ha logrado la enfermedad y muerte de mexicanos inocentes por el desabasto de medicinas”, tuiteó la también periodista.

Previo al tuit, dio a conocer que su punto de acuerdo para llevar el tema de los medicamentos al pleno del Senado de la República no ha avanzado, acusó al grupo parlamentario de Morena de no permitir que se debata. Ya que el estado actual de su iniciativa es pendiente, se ha mantenido así desde el pasado 23 de febrero y solo se turnó a la comisión de salud, pero no ha sido discutido.

"Solo ha logrado la enfermedad y muerte de mexicanos inocentes", se lanzó contra AMLO la senadora Téllez (Foto: captura de pantalla de Twitter @LillyTellez).

La senadora por el estado de Sinaloa externó en otro tuit que “es alarmante el desabasto de medicamentos. Acuso por negligencia criminal a los @MorenaSenadores por no querer aprobar mi exhorto (23.02.2021) para que se informe, se garanticen, se investigue y se sanciones a los responsables”.

Ante las fuertes declaraciones de la periodista, los internautas no evitaron dar su punto de vista y se mostraron sorprendidos ante la comparación y la “preferencia” de guerras que mostró en la funcionaria en Twitter.

“¡Ay, Téllez! No da una. Vaya y pregúntele a las familias, de los jóvenes acribillados en el Tec de Monterrey, Salvacar y tantos daños colaterales del sexenio de Calderón si su guerrita fue lo mejor ¿? Vaya y entreviste a García Luna y pregúntele por qué trabajó para el narco”, escribió una usuaria.

Culpó a Morena de no aprobar su exhorto (Foto: captura de pantalla de Twitter @LillyTellez).

“En qué cabeza tan pequeña y retrógrada cabe esa comparación. Al fin panista...Pregunte a las familias de desaparecidos, a los desplazados, a quienes hemos visto afectada la vida por la decisiones de ese inepto Felipe. Nadie preferimos una guerra”, le respondió otro usuario.

Inclusive muchos le recordaron como en el pasado ella era una feroz crítica a la estrategia contra el narcotráfico y a todos los que formaron parte del sexenio de Felipe Calderón. “Atento recordatorio, tal para cual de genocidas. Faltaba publicarlo”, escribió una usuaria y compartió una captura de pantalla de un tuit de Téllez en el 2019, antes de cambiarse de bancada.

“Un narcotraficante era el jefe de la guerra contra el narcotráfico. Así el nivel de ineptitud y deshonestidad de @FelipeCalderon”, escribió la senadora mientras compartió la investigación donde los Estados Unidos dieron a conocer que García Luna había colaborado con los cárteles de la droga.

La periodista acusó de deshonestidad e ineptitud al ex presidente Calderón (Foto: captura de pantalla de Twitter @LillyTellez).

Sin embargo, las cosas ahora son diferentes, tanto que Lilly Téllez no ha frenado sus críticas a Morena debido a las acciones que el gobierno federal ha tomado sobre los medicamentos y las farmacéuticas, especialmente desde que se aprobó la ley de austeridad y el presupuesto en diversos ámbitos ha disminuido a comparación de lo que se otorgó en sexenios anteriores.

Muchas de sus críticas han aumentado después de que se dio a conocer que el personal médico del ámbito privado no recibió la vacuna contra Covid-19 que se aplicó al sector salud. La senadora tomó sus redes sociales y exigió que se les otorgara la inmunización ya que no hacerlo sería una muestra clara de desprecio.

“¿¡Cuántos muertos más quieres @MorenaSenadores!? Ayer en Senado pedimos otra vez que se dictamine mi exhorto para aplicar vacuna COVID con urgencia al personal de salud y sólo quedaron de ‘analizarlo’. ¿¡QUÉ VAN A ANALIZAR!? ¡Su desprecio al personal de salud es criminal!”, tuiteó el pasado mes de marzo.

También se enfrentó al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, y lo señaló como el mayor culpable de las muertes que ha tenido el país durante la pandemia, lo nombró “el sujeto más despreciable y despreciado por los mexicanos”.

